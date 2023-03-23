卓永興率團考察深圳 了解當地園林綠化措施

政務司副司長卓永興今日（23日）聯同路政署署長陳派明和康樂及文化事務署署長劉明光訪問深圳，考察當地園林綠化及美化城市景觀的措施，作為「地區事項統籌工作組」進行美化香港市容的參考。考察團傍晚返抵香港。

在深圳市城市管理和綜合執法局局長張國宏和深圳市人民政府港澳事務辦公室副主任何新紅陪同下，卓永興先沿皇崗路、深南大道、金田路、紅荔路一帶考察行車道綠化美化面貌，然後到蓮花山公園參觀公園種植的花木和市民友善的悠閒設施，並從公園俯瞰福田中心區城市綠化全貌，加深了解深圳市綠化的佈局。

他其後與深圳市副市長陳清會面，就加強兩地在城市美化和管理上的合作交換意見，並出席副市長為特區訪問團所設的午宴。

在下午，卓永興一行到訪深圳市城管智慧中心，了解深圳市智慧城管的發展，並與深圳市城市管理和綜合執法局人員進行座談，就市容建設、園林綠化及美化城市景觀作深入交流。

在結束訪問前，考察團前往大沙河生態景觀長廊，參觀市政府透過綠化河道兩岸、景觀美化和重塑，打造13多公里長供居民散步、跑步、進行划艇活動和喫茶的設施。

卓永興指，深圳市在美化市容方面擁有寶貴經驗，許多地方值得我們學習和借鑒。我們此行得到的資訊、分享和啟發，對『地區事項統籌工作組』展開改善市容的工作，有很大的幫助。