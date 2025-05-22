卓永興：熱點項目有新也有再打造 不同旅客各有所需 應豐富旅遊產品

發展旅遊熱點工作組公布首階段9個旅遊熱點項目，包括開放舊油麻地警署、香港工業品牌旅遊等，今年第二季至明年第四季陸續推出，預計涉及開支約2,000萬至3,000萬元。政務司副司長卓永興表示，項目主要考慮是可否吸引旅客和成本效益等因素，認為不同類型的旅客有不同需要，故要豐富旅遊產品。 首階段9個旅遊熱點項目，包括開放舊油麻地警署、香港工業品牌旅遊、「四山」旅遊、舊城中環深度遊、紫花風鈴木園、維園市集等。卓永興昨在電台節目表示，項目主要考慮是可否吸引旅客、可行性、操作性、時間性、成本效益等，照顧新常態下旅客喜好，著重地道文化、港味、生態遊、深度遊及美食等。

卓永興續指，旅客有不同種類，近年有所謂「特種兵」旅遊模式，他們消費較低，除了本身經濟條件，亦或因沒有適合的消費項目，因此要豐富旅遊產品迎合需要。他說，9個項目既有全新亦有重新打造，例如添馬公園紫花風鈴木園，每年開花約5至6個月，可配合維港景色讓旅客觀賞；舊油麻地警署可讓旅客參觀報案室和羈留室等，亦可透過科技選擇警察制服拍照。 他又指，中環半山自動扶手電梯是全球最長，使用多年有破損，將作美化；附近一帶不少橫街和小店，局方會利用科技提供二維碼，讓旅客知悉。

木村拓哉次女應旅發局邀請拍片宣傳香港 除當地景點外，部分旅客來港亦受名人效應影響。日本萬人迷木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱的木村光希，近日應旅發局邀請，來香港遊覽中、上環等地，並拍攝宣傳片。旅發局表示，希望透過年輕時尚偶像的視角，引領新一代旅客探索香港獨特的中西文化薈萃，吸引旅客遊歷香港。 木村光希在旅程中乘坐電車，遊覽中環大館等地標景點，又登上中式帆船「張保仔號」欣賞維港夜景，盛讚香港的迷人風景。她分享由大館獨特的建築美學，到中環街巷色彩繽紛的壁畫；從電車穿梭摩天大廈的清脆鈴聲，到維多利亞港波濤輕拍岸邊的醉人景致，香港的每個瞬間都如電影場景般迷人。木村光希讚道，香港這座城市總能激發她的想像力，讓她每次到訪都渴望探索更多不同體驗。

