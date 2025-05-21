卓永興：「特種兵」消費低因兩理由　冀豐富旅遊產品迎合需要

身兼工作組組長的政務司副司長卓永興在港台節目《千禧年代》表示，項目主要考慮是可否吸引旅客、可行性、操作性、時間性、成本效益等，照顧新常態下旅客喜好，著重地道文化、港味、生態遊、深度遊及美食等。他說知道近年有所謂「特種兵」旅遊模式，明白旅客有不同種類，他們消費較低，除了本身經濟條件，亦因沒有適合的消費項目，因此要豐富旅遊產品迎合需要。

卓永興說，9個項目既有全新亦有重新打造，例如添馬公園紫花風鈴木園，每年開花約5至6個月，可配合維港景色讓旅客觀賞；「四山」旅遊路線，在近年興起四徑及東壩生態旅遊的情況下，比較容易串連附近飲食及消費的地方；舊油麻地警署可讓旅客參觀報案室、羈留室、回憶牆等，亦可透過科技選擇警察制服拍照；維園以往有類似的藝墟，今次可為旅客畫掃描畫，有如法國白教堂，體驗多采多姿。

他表示，「四山」方面會做優化工程，種植主題式植物，增加休息設施，優化山徑現狀，例如在太平山，如發覺需求大，亦會按實際情況處理交通安排。至於會否擔心造成山徑損耗及垃圾問題，他認為旅客是講文明的，亦可在山徑起步點做宣傳、透過小紅書或其他渠道宣傳，但完全沒有人棄置小垃圾是不可避免，他相信大家做好些，不太擔心這些問題。

半山自動扶手電梯將會美化

卓永興說，中環半山自動扶手電梯是全球最長，使用多年有破損，將會美化。扶手電梯附近一帶有不少橫街、食肆及小店，當局將利用科技提供二維碼，讓旅客知道附近的地方。

在同一節目上，旅遊界立法會議員姚柏良說，9個項目是第一步，期望推動處處是景點，打破傳統模式及思維，除了舊城中環外，很多歷史古蹟可提升及推廣，其中九龍城可配合深度遊，啟德體育園吸引到很多旅客，九龍城寨主題亦是不少日本旅客感興趣，而旅遊項目可以由地點變成路線，讓旅客有更好體驗及感受。