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2025-05-21 11:29:45

卓永興：「特種兵」消費低因兩理由　冀豐富旅遊產品迎合需要

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政府推出9個旅遊熱點，包括開放舊油麻地警署(林俊源攝)

政府推出9個旅遊熱點，包括開放舊油麻地警署(林俊源攝)

發展旅遊熱點工作組公布首階段9個旅遊熱點項目，包括開放舊油麻地警署、香港工業品牌旅遊、「四山」旅遊、舊城中環深度遊、紫花風鈴木園、維園市集等，今年第二季至明年第四季陸續推出，預計涉及開支約2000萬至3000萬元。

稱9個旅遊項目重新打造著重地道文化

身兼工作組組長的政務司副司長卓永興在港台節目《千禧年代》表示，項目主要考慮是可否吸引旅客、可行性、操作性、時間性、成本效益等，照顧新常態下旅客喜好，著重地道文化、港味、生態遊、深度遊及美食等。他說知道近年有所謂「特種兵」旅遊模式，明白旅客有不同種類，他們消費較低，除了本身經濟條件，亦因沒有適合的消費項目，因此要豐富旅遊產品迎合需要。

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卓永興說，9個項目既有全新亦有重新打造，例如添馬公園紫花風鈴木園，每年開花約5至6個月，可配合維港景色讓旅客觀賞；「四山」旅遊路線，在近年興起四徑及東壩生態旅遊的情況下，比較容易串連附近飲食及消費的地方；舊油麻地警署可讓旅客參觀報案室、羈留室、回憶牆等，亦可透過科技選擇警察制服拍照；維園以往有類似的藝墟，今次可為旅客畫掃描畫，有如法國白教堂，體驗多采多姿。

 

 

 

政府推出9個旅遊熱點，包括開放舊油麻地警署(林俊源攝) 政府推出9個旅遊熱點，包括開放舊油麻地警署(林俊源攝) 去年五一黃金周吸引大批內地旅客訪港遊覽，包括到訪舊油麻地警署。(資料圖片／林俊源攝) 半山行人電梯 (鍾式明攝) 半山行人電梯 (鍾式明攝) 半山行人電梯 (鍾式明攝) 半山行人電梯 (鍾式明攝) 半山行人電梯 (鍾式明攝) 政務司副司長卓永興聯同文化體育及旅遊局局長羅淑佩公布發展旅遊熱點工作組將推行的項目 (鍾式明攝) 政務司副司長卓永興聯同文化體育及旅遊局局長羅淑佩公布發展旅遊熱點工作組將推行的項目 (鍾式明攝)

他表示，「四山」方面會做優化工程，種植主題式植物，增加休息設施，優化山徑現狀，例如在太平山，如發覺需求大，亦會按實際情況處理交通安排。至於會否擔心造成山徑損耗及垃圾問題，他認為旅客是講文明的，亦可在山徑起步點做宣傳、透過小紅書或其他渠道宣傳，但完全沒有人棄置小垃圾是不可避免，他相信大家做好些，不太擔心這些問題。

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半山自動扶手電梯將會美化

卓永興說，中環半山自動扶手電梯是全球最長，使用多年有破損，將會美化。扶手電梯附近一帶有不少橫街、食肆及小店，當局將利用科技提供二維碼，讓旅客知道附近的地方。

在同一節目上，旅遊界立法會議員姚柏良說，9個項目是第一步，期望推動處處是景點，打破傳統模式及思維，除了舊城中環外，很多歷史古蹟可提升及推廣，其中九龍城可配合深度遊，啟德體育園吸引到很多旅客，九龍城寨主題亦是不少日本旅客感興趣，而旅遊項目可以由地點變成路線，讓旅客有更好體驗及感受。

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原文刊登於 香港電台

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