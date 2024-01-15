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2024-01-15 10:35:00

協恩4名中四生到港鐵職場體驗　嘗試不同崗位增強自信助思考前程

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協恩4名中四生到港鐵職場體驗　嘗試不同崗位增強自信助思考前程(陳芷晴攝)

協恩4名中四生到港鐵職場體驗　嘗試不同崗位增強自信助思考前程(陳芷晴攝)

不少學生會進行實習以增廣見聞。港鐵除了恆常提供暑期實習計劃，日前更率先和協恩中學合作，安排4名中四學生進行4日工作體驗，有個性健談的學生指，經過體驗客戶服務崗位後更認定自己喜歡對人工作，幫助探索將來的工作方向；有比較害羞的同學則指，經過工作體驗後發覺自己在前線崗位，亦可以對答自如，增強自信。

4日實習涵前線客運服務至人力資源

由本月9日至12日的4日工作體驗雖短，但同學都形容十分充實，因為她們每日可分別到不同前線以至後勤部門工作，包括客運服務、項目及工程拓展、人力資源，和企業事務及品牌部。同學劉芷穎形容自己喜歡說話，原本以為今次工作體驗只能留在後勤崗位，慶幸有機會到前線，在香港西九龍站協助高鐵乘客使用回鄉證或身份證入閘、解答他們轉乘疑問等。由於工作需要直接面對乘客疑難，她坦言最初難免有些緊張，但經過訓練加上「實戰」時面對不同情況，提升了自信，同時加強喜歡對人工作的信念，今次體驗令她希望在暑假探索更多到不同企業實習的機會。

相反，同學梁恩喬形容自己比較少說話，但經過到西九龍站擔任客服崗位，發覺自己解答乘客問題時對答自如。不過亦面對挑戰，當時遇到一名德國乘客，對方不懂英文，結果一名港鐵同事使用手機翻譯功能與對方溝通，令梁恩喬從旁學懂如何應變。她提到工作體驗中，不止有培訓機會，還有化身「導師」的機會，她在學習駕駛模擬列車後，「學以致用」轉為教導其他同學。

難忘觀察東鐵綫裝幕門首踏路軌

至於另一同學謝愷彤分享最深刻的學習經歷，是跟隨港鐵工程部同事，觀察他們安裝東鐵綫月台幕門，更有難得的機會跟從他們踏進路軌。而和大部分香港人一樣，同學劉彥彤提到平日依賴港鐵出行，只看到表面的營運內容，經過工作體驗後了解到需依靠各大部門合作，才能令這間大企業成功營運，亦增加了對港鐵的興趣。她舉例未踏足港鐵工作前，不太了解公關部門如何協助公司運作。

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同學在項目及工程拓展部門工作(港鐵提供圖片) 同學在項目及工程拓展部門工作(港鐵提供圖片) 學生學習駕駛模擬列車(港鐵提供圖片) 學生學習駕駛模擬列車(港鐵提供圖片) 同學在香港西九龍站擔任客服崗位(港鐵提供圖片) 同學在香港西九龍站擔任客服崗位(港鐵提供圖片) 同學在香港西九龍站擔任客服崗位(港鐵提供圖片) 同學在香港西九龍站擔任客服崗位(港鐵提供圖片) 同學在香港西九龍站擔任客服崗位(港鐵提供圖片) 同學在香港西九龍站擔任客服崗位(港鐵提供圖片)

協恩安排不同年級學生進行學習活動

負責協調計劃的協恩中學助理校長何冠霖表示，學校的「個人成長培訓計劃」中，每年會安排不同年級學生進行各自適合的學習活動，例如今年全體中一參與歷奇訓練營、中二到內地交流、中三到貴州義教、中四進行職場體驗、中五到日本沖繩交流。何冠霖解釋，中四學生剛升上高中並已選科，希望她們通過企業實習，規劃未來升學及職業路向。今次港鐵則成為其中一間合作企業，何冠霖提及很多學生每日乘搭港鐵上學，但有關企業文化、營運方法，對學生而言是新鮮事物，加上港鐵是一間大企業，擁有不同崗位，為學生帶來難得又難忘的工作體驗。

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港鐵首次和學校進行職場體驗合作

今次是港鐵首次和學校進行職場體驗合作，港鐵公司總經理—人力資源蕭慧雯表示，和每年提供的暑期實習計劃不同，今次可說是為協恩中學度身訂做計劃，在4天內挑選具代表性的部門，提供實習機會予學生。她提到很高興看到學生在書本以外學到知識，港鐵從中亦獲益良多，通過與年輕人溝通，了解他們的期望，亦可以完善未來的職場體驗活動。蕭慧雯希望將來可繼續為學生提供實習機會，為培育青年出一分力。

謝愷彤最深刻是跟隨工程部，安裝東鐵綫月台幕門(港鐵提供圖片) 劉芷穎個性健談，經過客服崗位後更認定喜歡對人工作(港鐵提供圖片) 梁恩喬形容自己比較少說話，但擔任客服崗位發覺解答問題時對答自如(港鐵提供圖片) 劉彥彤指工作體驗後，增加了對港鐵的興趣(港鐵提供圖片) 何冠霖指港鐵提供不同實習崗位，為學生帶來難得的工作體驗(港鐵提供圖片) 蕭慧雯希望將來可繼續為學生提供實習機會(港鐵提供圖片)
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