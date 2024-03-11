協成行支持社會和諧發展積極實踐共融 與奧比斯落實全年合作協力創光明未來

「協」的本義是心往一處想，力往一處使。有超過75年歷史的協成行今年初推出的全新品牌形象「Growing Together協力成長」亦有此意思，秉承「以善為本」及「以人為本」精神，致力與各界一起成長，合作共贏。協成行每年捐出部分年度利潤，並與兩個家族基金合作，至今已支持約600個本地、國內乃至海外的慈善項目，其中與奧比斯落實了2024年的全年合作，預計是次合作及捐款可提升眼科醫療服務、驗配眼鏡及推廣護眼知識等，幫助海內外近3萬名受惠人士。
促成今次合作全因協成行奉行「協力成長」，助持份者一起成長，與奧比斯「受人以魚，不如授人以漁」的服務理念可謂無獨有偶。因此，協成行向奧比斯捐出善款展開全年合作計劃，而計劃中的首個活動為「奧比斯．協成行 眼科飛機醫院愛心行2024」，展示一架由貨機改裝而成的小型教學醫院，向公眾展示飛機醫院如何走訪世界不同角落，扭轉窮困眼疾患者的命運。
培養年輕人慈善心 關懷有需要人士
協成行發展有限公司董事總經理方文雄盼通過今次難得機會向年輕人灌輸公益精神，了解奧比斯的醫務人員為何會無私奉獻，飛往不同地區救助一班素未謀面的異國陌生人及他們又如何為有需要的人士提供協助。為此，協成行特意邀請了一班來自方氏家族基金資助的學校的師生登上眼科飛機醫院，與機組人員親身交流。除此之外，協成行亦將於4月贊助奧比斯舉辦「奧比斯慈善步行2024 – 放電嘉年華」，而旗下Madera Yoga更成為活動的瑜伽伙伴，帶領參加者蒙眼進行瑜伽，以視障人士的角度，感受與日常不一樣的世界。今年，協成行亦會繼續支持世界視覺日和一系列奧比斯的護眼教育活動。藉着是次年度合作，向大眾推廣護眼教育，為有需要的人士創造光明的未來。
除與奧比斯的合作外，協成行亦積極支持其他非牟利機構，包括世界自然基金會、綠領行動、紅十字會等，希望以不同舉措全面支援社會不同需求。協成行近日更獲香港社會服務聯會頒發「20年Plus『商界展關懷』標誌」，以表揚其多年來出心出力，回饋社會的付出。
實踐跨代共融 支持社會和諧發展
去年，協成行與社企遊沐合作舉辦「協作生活．遊社區」，帶領大家了解協成行發源地筲箕灣的歷史文化，以及在城市中探索大自然，共吸引超過200位大小朋友報名。活動更特意邀請來自筲箕灣的小學生成為陪伴員，陪伴一班老友記體驗大自然的療癒力量，同學們更親自設計遊戲。在過程中，同學們學習到如何與長者溝通和相處，老友記在享受大自然的同時，又可以在一班小朋友身上重拾活力，打破世代隔膜相互建立信任，相互療癒，實踐跨代共融。以上一切正好實踐協成行「凡事更進一步 共創幸福生活」的使命，協力回饋社會及推廣健康生活。
（資料由協成行提供）