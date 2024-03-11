協成行支持社會和諧發展積極實踐共融 與奧比斯落實全年合作協力創光明未來

「協」的本義是心往一處想，力往一處使。有超過75年歷史的協成行今年初推出的全新品牌形象「Growing Together協力成長」亦有此意思，秉承「以善為本」及「以人為本」精神，致力與各界一起成長，合作共贏。協成行每年捐出部分年度利潤，並與兩個家族基金合作，至今已支持約600個本地、國內乃至海外的慈善項目，其中與奧比斯落實了2024年的全年合作，預計是次合作及捐款可提升眼科醫療服務、驗配眼鏡及推廣護眼知識等，幫助海內外近3萬名受惠人士。

促成今次合作全因協成行奉行「協力成長」，助持份者一起成長，與奧比斯「受人以魚，不如授人以漁」的服務理念可謂無獨有偶。因此，協成行向奧比斯捐出善款展開全年合作計劃，而計劃中的首個活動為「奧比斯．協成行 眼科飛機醫院愛心行2024」，展示一架由貨機改裝而成的小型教學醫院，向公眾展示飛機醫院如何走訪世界不同角落，扭轉窮困眼疾患者的命運。