協興建築前高級經理涉收分判商100萬賄款區院認罪

協興建築前工地事務部高級經理吳和能(60歲)，涉收取分判商100萬元賄款，在啟德體育園項目和另一私營建築項目上給予優待，早前被廉署落案起訴。被告於區域法院承認一項代理人接受利益罪名，違反防止賄賂條例。

協興多個公私營項目總承建商

案情透露，協興於案發時是本港多個公營及私營建築項目的總承建商。利成泥水工程於2020年就一個私營建築項目，從協興取得總值逾5,800萬元泥水工程合約，及於2021年競投啟德體育園項目兩份總值逾兩億元的泥水工程合約。被告是協興工地事務部高級經理，負責協興建築地盤的地盤服務支援工作，亦因工作需要得悉協興地盤的招標資訊。