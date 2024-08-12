協興建築前高級經理涉收分判商100萬賄款區院認罪

協興建築前工地事務部高級經理吳和能(60歲)，涉收取分判商100萬元賄款，在啟德體育園項目和另一私營建築項目上給予優待，早前被廉署落案起訴。被告於區域法院承認一項代理人接受利益罪名，違反防止賄賂條例。
協興多個公私營項目總承建商
案情透露，協興於案發時是本港多個公營及私營建築項目的總承建商。利成泥水工程於2020年就一個私營建築項目，從協興取得總值逾5,800萬元泥水工程合約，及於2021年競投啟德體育園項目兩份總值逾兩億元的泥水工程合約。被告是協興工地事務部高級經理，負責協興建築地盤的地盤服務支援工作，亦因工作需要得悉協興地盤的招標資訊。
涉2019年初起向利向董事提供意見
廉署調查發現，自2019年初起，一名利成董事兼股東一直就公司與協興的合作諮詢被告意見，包括協興旗下地盤泥水工程的招標情況，及如何向協興報價等。被告亦會預先透露協興招標項目的進度，並聲稱從協興取得對利成有利的幫助，包括盡快發放工程糧款及增加修訂工程的工程金額。
100萬港元現金放環保袋
於2020年4月，被告於上述私營建築項目的泥水工程招標時，向該董事聲稱已與負責該項目的一名相關人員溝通。利成其後從協興獲得項目的泥水工程合約，該董事及後亦向被告查詢有關修訂工程的報價。另外，2021年5月，被告預先向該董事透露協興將就啟德體育園項目北面工程的泥水工程招標。同年7月，該董事就工程的價格事宜向被告諮詢，其後將載有100萬港元現金的環保袋交予被告，被廉署人員當場逮捕。同案另外3名被告否認控罪，案件今日於區域法院開審。