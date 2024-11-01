翠華船務南丫島發電廠接載船　中環9號碼頭泊岸撞壆34傷　海事處：將查船隻機件船長駕駛態度 (持續更新)

【11:00更新】中環發生船隻撞壆意外。早上7時10分左右，一艘由翠華船務經營、接載工人往返南丫發電廠的渡輪，於中環9號碼頭泊岸時，意外撞向碼頭石壆，導致船身搖晃，船上多人跌倒受傷，船長見狀報案求助。運輸及物流局長林世雄於社交網頁表示，十分關注中環9號碼頭早上的船隻撞到碼頭事件，並向傷者表達慰問，海事處會調查意外原因。

乘客：靠岸時船隻如無收油直撞碼頭

消防接報派出多輛救護車到場，檢查傷者傷勢並分流處理，多艘水警輪到場戒備。據報，涉事渡輪由尖沙咀開出，接載逾110人，抵達中環碼頭接載另一批工人，事發後，船上有逾40人受傷，大部分人擦傷或撞傷口鼻，傷者正在碼頭位置等候分流送院，警方正調查事故成因。船上有乘客表示，靠岸時船隻如無收油般直撞碼頭，導致大批人倒地。