南丫海難事發11年 死因研訊終批准召開 上訴庭：涉公眾利益 家屬盼獲一個交代

南丫海難發生11年，兩名死者家屬曾入稟高等法院要求召開死因研訊被拒，其後指案件關乎公眾利益提出上訴，昨獲上訴庭裁定上訴得直，頒令就兩名死者召開死因聆訊，家屬指不能對死者「冇一個交代」。南丫海難家屬其後亦發聲明形容「皇天不負有心人」，冀從研訊得出沉船真相。時任運輸及房屋局長張炳良指，法庭同意召開死因研訊「認為是好事」，有立法會議員相信未有完整公開全文的前運房局內部調查報告，重要內容將在研訊內披露。 2012年國慶日有兩艘船在南丫島對出海面相撞，造成39人死亡，包括8名小童，死因裁判官2020年決定不會召開死因庭，直接裁定遇難者為「非法被殺」。仍然堅持爭取召開死因庭的兩名家屬，昨到高等法院領取判詞。高院首席法官潘兆初及兩名上訴庭副庭長關淑馨及朱芬齡頒下的判詞指，案件顯然涉及公眾利益，認為原審法官高浩文並無考慮死因研訊所涉及的公眾利益、看法過於狹隘，使他錯誤行使酌情權。

上訴庭冀聆訊讓家屬解脫 判詞並提到，建船設計、海事處許可等制度問題和系統性問題等，有需要經公開審視，以查明和解決制度、系統性問題，亦可讓死因裁判官和陪審團給予建議，裁定兩人上訴得直。3名法官又在判詞向死者家屬表達深切同情，期望死因聆訊可令事情告一段落、家屬得到解脫。死者家屬趙炳全在法庭外表示，11年來曾經想過放棄爭取召開死因庭，但對親人的思念一直支撐著他，「奈何諗到我走咗嘅親人，佢死嘅原因係不明不白嘅時候，我哋就諗到唔可以對死者冇一個交代，所以要堅持落去。」另一家屬梁淑玲就對上訴得直感到激動，「呢個係咁多年唯一可以喺鏡頭面前笑」，又指當年意外轟動、牽涉很大迴響，原以為一、兩年能得悉事件真相，「好遺憾係未得，惟有繼續去問、去追尋。」 一批南丫海難家屬其後發聲明，形容「皇天不負有心人」，幾經折騰後終獲下令可召開死因研訊，會好好準備開庭，希望盡快召開死因庭找出更多真相，告慰亡者，同時要對症下藥，防止類似災難發生。死者家屬徐先生擔心，部分涉案證人已經移民，不知死因庭會如何處理，呼籲已移民的有關人士回港作供，協助尋找沉船真相，又慨嘆死因庭只是開始，仍有漫漫長路。 張炳良：「我認為是好事」 意外發生時出任運房局長的張炳良向本報表示，作為前局長不宜多言，但對法院同意召開死因庭「我認為是好事」，並指已於2018年出版回顧任內運輸政策的專書中述及事件過程。他卸任後曾向傳媒表示，一直認為應公開內部調查報告，指沒有甚麼內容要隱瞞，惟全文至今仍未公開。本身是律師的立法會議員江玉歡稱，應尊重法官決定，若法官認為該報告可以協助研訊，便會作出指示，相信報告內的重要內容會在研訊中披露，但政府現時未必要主動公開全文。