南丫海難召死因研訊 隔近13年 料需時60日

2012年南丫海難釀成39人死亡，事隔近13年死因庭召開死因研訊，律政司指一共會讀出166份供詞和傳召92名證人，預計需時60日。裁判官強調，研訊旨在查明事實，希望可進一步釐清事實，使家屬為事件畫上句號，但不能夠追究刑事或民事責任。

死因研訊由死因裁判官周慧珠審理，不設陪審團，以英文進行並在庭上擺放一個「南丫四號」模型。檢控官在庭上讀出「南丫四號」船長周志偉被捕後的警誡供詞，提到留意到有船正駛來時曾鳴笛閃避，惟最終遭對方高速撞擊，導致船尾迅速下沉；事後警方問話時，周對多項問題拒絕回答。