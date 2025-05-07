南丫海難召死因研訊 隔近13年 料需時60日

2012年南丫海難釀成39人死亡，事隔近13年死因庭召開死因研訊，律政司指一共會讀出166份供詞和傳召92名證人，預計需時60日。裁判官強調，研訊旨在查明事實，希望可進一步釐清事實，使家屬為事件畫上句號，但不能夠追究刑事或民事責任。
死因研訊由死因裁判官周慧珠審理，不設陪審團，以英文進行並在庭上擺放一個「南丫四號」模型。檢控官在庭上讀出「南丫四號」船長周志偉被捕後的警誡供詞，提到留意到有船正駛來時曾鳴笛閃避，惟最終遭對方高速撞擊，導致船尾迅速下沉；事後警方問話時，周對多項問題拒絕回答。
死者家屬最快明作供
死因研訊主任其後讀出港燈中心康樂組員工黎浩然供詞指，「南丫四號」航行約5分鐘後，與「海泰號」相距僅一船位時急速右轉，隨即被撞沉沒。
庭上又讀出「南丫四號」乘客、港燈員工張國康的供詞指，事前曾點算救生圈但未見救生衣，撞船時全家跌倒、船尾迅速入水，他最終與妻子獲救，但兒子在意外中離世。據悉，首兩日死因研訊會集中讀出證人供詞，預料首名證人、「南丫四號」倖存者亦是死者家屬的趙炳全，最快明日出庭作供，至於涉案兩艘船的船長，據悉因已在刑事審訊作供而毋須再作供。
事發於2012年的國慶日，「南丫四號」接載港燈員工及親友觀賞煙花，惟在南丫島對開與「海泰號」相撞沉沒，釀成39死。死因庭2020年原決定不召開研訊，直接裁斷遇難者「非法被殺」，遇難者家屬入稟高等法院要求下令召開死因研訊被駁回，其後獲上訴庭裁定得直，頒令召開死因研訊。