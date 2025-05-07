南丫海難死因研訊｜倖存者稱不知道救生衣位置　船員無介紹逃生路線

死因庭繼續研訊2012年南丫海難，造成39人死亡。 倖存者盧麗顏在證人供詞憶述，事發當日與丈夫應友人邀請，參加港燈舉辦的「南丫四號」維港觀賞國慶煙花匯演。晚上8時許，兩夫婦與朋友坐在上層甲板層船艙左舷，她透過船窗看見有一艘船「海泰號」高速接近「南丫四號」，其後聽到「砰」一聲巨響後，目睹「海泰號」向後倒退，「南丫四號」隨即下沉。 由於兩船相撞的衝擊力極大，她因衝力而撞倒在地上，丈夫從船椅下取出救生衣。當時「南丫四號」不斷傾斜，上層甲板的座椅向船尾倒下時，她目睹坐在後面的乘客，被倒下的座椅壓著。當時海水開始湧入船艙，約15分鐘後，救援人員擊碎船艙的玻璃，她其後獲救。她於上船時，沒有任何船員向乘客介紹逃生路線及講解逃生工具等，亦不知道救生衣存放位置。

其中協助救人的倖存者李明新在證人供詞表示，當兩船相撞時，他抱著兩歲大的兒子坐在上層甲板層船艙左舷前排座位，其後因衝擊力跌落地上，又聽到船員大喊坐好及船隻開始下沉。之後救援人員將船窗擊碎，他手抱兒子，並將女兒從船窗送出去給救援人員，但未能尋回妻子。他將兒子送上救生艇，之後游回船艙尋找妻子及救人。 他折返「南丫四號」時，發現一名漂浮的女子，將她救起並帶到救生船旁，之後發現一名正在求救的男子，於是將救生衣遞給對方。其後他獲救，並在救生船上發現子女，在送院途中獲告知妻子已獲救。

任職港燈工程師的倖存者陳永亨在證人供詞回憶，當日一家四口坐在「南丫四號」的上層露天甲板，船隻航行約5分鐘後，他感受到巨大撞擊，立即與妻子走入甲板層船艙取救生衣。他發現「南丫四號」正在下沉，並聽見巨響，其後突然眼前一黑，感到有很多物件和人壓在他身上。他不斷用力推開物品，並發現整個船艙已垂直沉入海裏。他與妻子被困於船艙內，但未致於完全淹沒在水裏，仍可呼吸，期間聽到船長向乘客道歉。之後救援人員擊碎船窗，最終夫婦獲救，其後獲告知一雙子女安全。