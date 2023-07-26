南丫海難｜內部調查報告未公開　江玉歡料死因庭法官會有指示

江玉歡樂見上訴庭的裁定，認為公眾需要知道事件真相，亦還死者及其家屬一個公道。(資料圖片／李睿哲攝)

2012年國慶日發生的南丫海難，共造成39人罹難。死者家屬早前入稟高等法院原訟庭，要求召開死因研訊被拒，家屬認為案件關乎公眾利益而提出上訴。上訴庭今日(26日)頒布書面判詞，裁定家屬上訴得直，下令召開死因研訊。前運輸及房屋局曾就2012年發生的南丫海難成立專責小組作內部調查，但只以摘要形式公開內部調查報告，未曾公開全文。時任運輸及房屋局局長張炳良卸任後曾受訪指，一直認為應該公開內部調查報告，「內容沒有甚麼要去隱瞞」，惟報告全文至今仍未公開。

江玉歡：不認為11年後才開死因研訊太遲

立法會議員江玉歡認為，法庭將召開死因研訊，故應尊重法官決定，若法官認為前運房局的內部調查報告可以協助研訊，便會作出指示，她相信有關報告內的重要內容會在研訊中披露，但認為政府現時未必需要主動公開報告全文，強調最重要是為事件死者和其家屬取回公道。她又樂見上訴庭的裁定，指南丫海難意外死者數字很高，涉及公眾利益，公眾需要知道事件真相，亦還死者及其家屬一個公道，「要防止意外發生，要知道死因是甚麼，任何人都不希望不明不白」。她亦指，不會認為意外2012年發生，11年後才准開死因研訊是太遲，「無論過了二十年、三十年，事件因由都很重要」。

就會否公開前運房局內部調查報告，運輸及物流局回覆，由於案件已經進入司法程序，現階段不便就有關事宜作進一步評論。