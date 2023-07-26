南丫海難｜前運房局長張炳良稱召開死因庭「是好事」　陸偉雄指遲來死因庭證據流失無可避免

【12:35更新】 2012年國慶日發生的南丫海難，共造成39人罹難。死者家屬早前入稟高等法院原訟庭，要求召開死因研訊被拒，家屬認為案件關乎公眾利益而提出上訴。上訴庭今日(26日)頒布書面判詞，裁定家屬上訴得直，下令召開死因研訊。時任運輸及房屋局長張炳良回覆《am730》指，作為前局長不宜多言，但對法院同意就南丫海難召開死因庭，「我認為是好事」。大律師陸偉雄則表示，事隔多年後才召開死因庭，無可避免會有很多證據流失，例如證人的記憶遺忘或身體狀況改變影響口供表現，亦可能有證人離世或移民，證物亦可能有殘破及遺失，但政府過去曾就事實作調查報告，有大量已紀錄的資料，「沒有實物，有相片都可以彌補不足」。

事發時任運輸及房屋局局長張炳良回覆《am730》指，作為前運輸及房屋局局長，不宜多言，但對法院同意就南丫海難召開死因庭，「我認為是好事」，並指已於2018年出版回顧任內運輸政策的專書中述及事件過程。

可以彰顯「遲來的公義」

陸偉雄認為，雖然事隔多年才召開死因庭，客觀效果一定不如事後馬上召開般理想，仍可接受和理解，可以彰顯「遲來的公義」，「只是盡量將真相還原，找返真正死因出來，有個結果，對死者家屬、傷者有個交代，俗一點講，讓死者死得死閉」。他又指，雖然過去事件中已有人遭受懲處，而死因庭的功能亦不是法庭，不會判處任何人坐監，只會裁定死者死因，但過程中若發現有新的證據，警察仍有可能作進一步調查的基礎，可能對過去未被檢控的人士作出檢控，「可能過去證據不足，對某些人做不到起訴，死因庭的證據清晰了，啟動刑事調查是有可能的，不能排除，要看事件的後續」。

運輸及物流局：盡力配合死因研訊

至於運輸及物流局則指，知悉有關法庭判決，並會盡力配合死因研訊。由於案件已經進入司法程序，現階段不便就有關事宜作進一步評論。