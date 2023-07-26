南丫海難｜家屬上訴得直高院頒令召開死因研訊　家屬：不可對死者無一個交代

【12:10更新】 2012年國慶日發生的南丫海難，共造成39人罹難。死者家屬早前入稟高等法院原訟庭，要求召開死因研訊被拒，家屬認為案件關乎公眾利益而提出上訴。上訴庭今日(26日)頒布書面判詞，裁定家屬上訴得直，下令召開死因聆訊。死者家屬趙炳全在領取書面判詞後表示，過去11年間有過放棄的心，奈何想到逝世親人的死因不明不白，認為不可以對死者無一個交代，所以堅持下去。

兩名上訴人為死者梁家杰的家屬梁淑玲，以及死者趙少琼的家屬趙炳全，答辯人為死因裁判官。上訴方認為，原審法官高浩文無考慮海員行業慣例，以及檢驗船隻標準等系統性缺陷，而且涉案新證據包括「南丫四號」艙壁無安裝水密門、「海泰號」船頭以鋼片加固，以及海員長時間工作和海員輪班安排等，獨立調查委員會及運房局內部調查等報告均未有觸及，上訴方希望新證據可在死因研訊中公開披露，以助達致正確裁決。

上訴庭經考慮後認為，為南丫海難遇難者召開死因研訊合乎公益利益，而是否下令召開死因研訊涉及評估性的酌情判斷。上訴庭認為，法官高浩文無充分考慮死因研訊涉及公衆利益的問題，令他錯誤行使酌情權，故上訴庭有權介入。上訴庭擱置法官高浩文拒絕召開死因研訊的決定，重新下令為涉案兩名死者召開死因研訊。上訴庭又讚揚警方撿拾調查委員會報告所遺留的線索，努力擬備死亡調查報告，爲死因研訊提供重要基礎。上訴庭向死者家屬致以深切同情，熱切希望死因聆訊結束後，可令南丫海難事件告一段落。

南丫海難共造成39人死亡

南丫海難發生於2012年10月1日國慶夜，港九小輪公司的「海泰號」，與準備到維港看煙花的「南丫四號」，在南丫島附近水域相撞，「南丫四號」船上多名乘客掉進海中，最後有39人死亡，當中8人為小童。