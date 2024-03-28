南丫海難｜隔逾11年死因研訊冀年內展開　裁判官收逾300份證人供詞

2012年南丫海難造成39人罹難，事故至今已逾11年，死者家屬一直爭取召開死因研訊，惟在2020年遭死因庭拒絕，直至去年高院上訴庭裁定死者家屬上訴得直，頒令召開死因聆訊。死因庭今(28日)於西九龍裁判法院以閉門形式進行研訊前檢討，據死因裁判官會後頒下文件顯示，已於3月初收到初步調查報告，涉及329名證人供詞，預料警方今年6月初呈交完整調查報告，死因裁判官指目標在今年內開審。

聆訊今在死因裁判官周慧珠作席前處理，據悉周官將在今年9月前召開第二次研訊前檢討，擬定證人列表、書面供辭、專家報告和證供列表等。由於本案發生至今已有相當日子，裁判官指示與訟各方以今年內召開死因研訊為目標。

南丫海難｜ 海事處 財利船廠等被列利害關係方

至於本案的利害關係，包括「南丫四號」所屬的港燈、「海泰號」所屬的港九小輪、「南丫四號」的造船廠財利船廠，以及負責驗船的海事處，均被列為有利害關係者。警方的調查方向，包括「南丫四號」船艙防水圍板高度、「海泰號」船頭或包有金屬片等。死因庭證人包括目擊證人、消防蛙人和5名專家證人，當中有人身處海外，暫未知研訊會否由陪審團審理。

事發在2012年10月1日，當時載有124名乘客的港燈「南丫四號」出海觀賞國慶煙花，惟被港九小輪「海泰號」撞穿，結果船尾不足兩分鐘，便直插海床，最終39名乘客死亡，包括8名兒童。事後，當局就事件展開調查完成三份報告，分別揭示海事處以往檢驗「南丫四號」出現失誤，未發現船隻與圖則有異，水密門消失，以致撞船後船隻於兩分鐘內極速下沉，但始終未有官員就失誤承擔法律責任。