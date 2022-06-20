南丫海難｜死者家屬入稟高院 冀重新召開死因庭尋真相

2012年國慶煙花匯演發生了香港歷史上重大的海難事故，並奪去39條人命。警方追查近8年，律政司於2020年底表明不會再有檢控，死因裁判官亦認為毋須召開死因研訊。《法庭線》報道，三名海難死者家屬今日入稟高院，獲廿多名家屬聯署支持，要求死因裁判官重新考慮為其中四名死者召開死因庭。

三名家屬包括梁淑玲、趙炳全及徐志盛，要求死因裁判官重新考慮為其中四名死者梁家杰、趙少琼、徐志偉及徐凱盈召開死因庭，並獲另外代表21名死者的23名家屬及2名生還者聯署支持。

據報，家屬這次入稟提出5大疑問，其中首度提及港九小輪「海泰號」船頭用了鋼片加固，又發現「南丫四號」船艙圍板高度不達標，懷疑都是導致「南丫四號」迅速下沉的原因。他們又指，有部分證人曾拒絕警方邀請助查，相信必須透過死因庭運用傳召權，才能查清真相。

死者家屬盼新班子為事件帶來轉機

根據《法庭線》報道，死者家屬慨嘆10年間，家屬追尋真相之路已走盡，今次是最後機會，「行到嚟呢一步，已經係無路可走，你可以揀唔走落去，或者係行埋呢一步。」，又被問到對今次入稟有幾多把握，梁小姐坦言已苦候10年，不敢評估成功機率，唯盼新一屆政府上場，能為事件帶來轉機。

家屬在聯署信中提出質疑，纖維製造的海泰號怎樣在鋼造的南丫四號的水線位下撞穿兩個相連的水密艙？是否有撞擊物安裝在海泰號上？這個裝置是否未經驗艙批核？家屬又指已經完成民事索償，家人傷痛將跟隨他們一輩子，入稟是追求真相公義。

2012年南丫海難造成39死，死因裁判官前年去信家屬，表示不會就事件召開死因研訊，並裁定死者「非法被殺」。家屬去年3月向法庭申請警方的刑事調查報告，半年後收到2000頁報告，發現警方早於2015年4月，以海事處和涉事船組人員從未經公開法庭審問，以及基於公眾利益等理由，建議召開死因研訊。