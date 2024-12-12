明天是是南京大屠殺87周年。工聯會立法會議員鄧家彪到觀塘滙基書院，向約900名學生講述有關歷史事件。

鄧家彪與學生分享後表示，愛國前題要先認識國家，包括要了解過去的歷史，亦要認識社會面貌、經濟、文化、科技等，越認識得多，愛國情感便越多，不論國家面對順境或逆境，都會以身為中國人為榮。他又希望學生能從南京大屠殺中認識要珍惜和平，並知道自己的「根」在哪裡，了解國家過去經歷過沉痛慘案，因此更加重視發展，要「站起來」和「強起來」。