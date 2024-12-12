明天是是南京大屠殺87周年。工聯會立法會議員鄧家彪到觀塘滙基書院，向約900名學生講述有關歷史事件。
鄧家彪與學生分享後表示，愛國前題要先認識國家，包括要了解過去的歷史，亦要認識社會面貌、經濟、文化、科技等，越認識得多，愛國情感便越多，不論國家面對順境或逆境，都會以身為中國人為榮。他又希望學生能從南京大屠殺中認識要珍惜和平，並知道自己的「根」在哪裡，了解國家過去經歷過沉痛慘案，因此更加重視發展，要「站起來」和「強起來」。
學生指分享會後更珍惜和平
有中五學生說，以往從課本中學習南京大屠殺的歷史，多數只有文字記載，今次在分享會中，能從影片及圖片，以及外國人所撰寫的書籍，更能深入了解當時中國人所經歷的境況。另一名中五學生表示，在分享會後更能體會到銘記歷史，珍惜和平的重要性。
中史科老師指學生透過分享增國民身份認同
滙基書院的中史科老師劉韻怡表示，學生能透過分享，增加國民身份認同，包括理解當時人民面對的苦難等，相信能激起學生的愛國心，為國家作出貢獻。
1937年12月13日二戰時期，侵華日軍佔領南京，屠殺數十萬中國軍民。為悼念南京大屠殺及抗日戰爭的死難者，國家從2014年開始，將12月13日定為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。
原文刊登於 香港電台