南區區議員關注城巴新巴合併後仍脫班　城巴：大部分路線按時總站開出

新巴去年7月併入城巴，政府當時指兩巴合併後，可更靈活調動車隊和其他資源，城巴更表示可進一步確保巴士服務的穩定性。有南區區議員指，當區巴士路線仍不時脫班，關注兩巴合併後南區巴士路線的脫班情況，要求運輸署提供相關數據和交代曾就此採取哪些措施或行動。

城巴：路面擠塞、車長臨時缺勤影響班次 城巴回覆南區區議會交通運輸委員會指，營運紀錄顯示絕大部分路線的班次，均按照編定時間表準時由總站開出，惟個別班次受路面擠塞影響、突發交通情況、天氣及車長臨時缺勤等因素影響，因而未能按時開出。城巴續稱，會繼續密切監察各路線的運作，按實際情況作靈活調配。

人手安排方面，城巴表示專營權合併有助提升營運效率及加強人手調配的靈活性，同時已提升員工薪酬待遇、改善工作環境，以及增加培訓車長的導師、訓練車隊等，人手緊張問題正持續改善。 運輸署：去信巴士公司後脫班整體改善 運輸署回覆委員會則表示，在檢視城巴去年7月至今的營運紀錄後，已按照機制就個別脫班情況較嚴重的路線，與巴士公司作出密切跟進，並責成巴士公司對其可控範圍內的成因作出改善、敦促他們採取合適措施應對其他外在因素。根據相關營運紀錄，運輸署留意到巴士公司在接獲署方信件後，南區巴士路線的脫班情況整體上已有所改善。