南區及元朗地區康健中心料年內啟用　由香港仔坊會和博愛醫院營運

政府計劃於全港18區增設地區康健中心，提供基層醫療服務。食物及衛生局公布，南區及元朗地區康健中心預計將會於今年內營運，並經公開招標後，分別向香港仔坊會和博愛醫院批出南區和元朗地區康健中心的營運服務合約，分別涉2.57億元及3.21億元，為期3年。

南區地區康健中心主中心將設於黃竹坑嘉尚匯，而元朗地區康健中心主中心將設於天水圍天一商城，兩所主中心的總面積均約為1,000平方米，並將提供多項基層醫療健康服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理和社區復康。兩間機構亦須在營運首年內在區內設立附屬中心，而主中心和附屬中心的服務時間均為每周6天，每天10小時。

營運機構須遵從「疫苗通行證」安排

食衛局指，營運機構需要設立一隊主要營運團隊，以及從區內或鄰近地區招募並構建一個由醫護人員組成的跨專業網絡，包括醫生、護士、專職醫療人員及中醫。該醫護網絡旨在提供多個服務渠道及服務點，以便向獲轉介的地區康健中心會員提供醫務及健康諮詢及評估，從而與地區康健中心的運作互相配合。兩間地區康健中心須協調區內其他提供社福及醫療健康服務的社區夥伴，為有需要的市民提供轉介服務。在兩間地區康健中心的營運期間，營運機構及其分判承辦商須遵從「疫苗通行證」安排。

葵青區及深水埗地區康健中心已分別於2019年及2021年啟用，而屯門及黃大仙地區康健中心則預期於今年5月和6月相繼啟用。