南區地區康健中心「慢病共治@健康人生計劃」 推動地區基層醫療發展 提高市民健康意識

南區地區康健中心日前舉行「慢病共治@健康人生計劃」典禮，由醫務衞生局基層醫療健康助理專員蔡宇思醫生(前排左五)、香港仔坊會南區地區康健中心督導委員會主席黃文軒先生(前排左四)與南區健康安全協會主席梁皓鈞先生MH(前排左六)與一眾嘉賓合照。

南區地區康健中心致力推動基層醫療發展，以地區為本，推動地區基層醫療健康服務，致力提供更便捷的環境，照顧社區內居民的健康需要。中心於2023年11月8日至14日在海怡西廣場地下中庭舉辦「慢病共治@健康人生計劃」活動周，設有「健康人生計劃」及「慢性疾病共同治理先導計劃」展覽、健康專題分享、體感單車挑戰、健康器材示範及體驗，另安排即場免費會員登記及健康風險評估，讓公眾與社區人士接觸和更深入認識南區地區康健中心的服務及設施，了解地區基層醫療健康服務，同時向大眾傳遞關注個人健康需要的重要性。

是次「慢病共治@健康人生計劃」活動周舉辦近30場專題講座及表演示範，講者及嘉賓包括醫生、營養師、職業治療師及社工等專業人士，教導公眾正確的健康資訊，分享預防慢性疾病的心得與方法。

舉辦近 30 場專題講座及健康器材示範 講者陣容包括醫生、營養師、職業治療師及社工等

舉辦近 30 場專題講座及健康器材示範 講者陣容包括醫生、營養師、職業治療師及社工等

為期7天的「慢病共治@健康人生計劃」活動周，設有不少健康專題講座及攤位。

活動現場設有「體感單車挑戰」與「健康器材示範體驗」，參加者可以體驗與健康相關器材，進一步認識中心慢性疾病管理及社區復康服務。

即場登記成為會員完成過 4 關活動及健康風險評估 即可換取健康禮遇及驚喜獎賞

除「健康人生計劃」及「慢性疾病共同治理先導計劃」展覽、體感運動遊戲及一系列的健康講座外，會場更特設過4關活動及驚喜獎賞！活動期間即場登記成為會員，完成「健康人生計劃」及健康風險評估，可獲驚喜獎賞。同時間參加過4關活動，通過所有4關包括「健康人生計劃站」、「自我健康管理站」、「基層醫療資訊站」和「『遊』你活動站」，即可換取健康禮遇。此外，場內亦有多個健康資訊站供公眾參與，期望更多市民認識「健康人生計劃」、「一人一家庭醫生」、「慢性疾病共同治理先導計劃」等資訊。

南區地區康健中心「慢病共治@健康人生 活動周」－活動詳情

活動時間：

2023年11月8日至10日（星期三至五）—下午3時至下午7時

2023年11月11至12日（周末）—中午12時至下午7時

2023年11月13至14日（星期一至二）—下午3時至下午7時

活動地點：香港鴨脷洲海怡西廣場地下中庭