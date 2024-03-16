南區置富花園商場「十室七空」影響生活 居民協會致函管理公司求救

香港經濟疫後復常，但面對人口結構轉移、北上消費、加租等各因素打擊下，不少商店紛紛結業，各區商場現吉鋪潮，其中位於南區薄扶林的老牌中產屋苑置富花園，居民極為依賴的商場置富南區廣場近期亦出現商戶嚴重流失，置富花園居民協會形容商場「十室七空，層層有大面積吉位」，特此致函屋苑管理公司，要求盡快填補商場吉鋪。

1981年開幕的置富南區廣場，人流極依賴置富花園、鄰近薄扶林花園及薄扶林村的住戶，以往亦曾有保齡球場、遊戲機中心，惟商場近年人氣不似預期，陸續有商戶離場，唯一酒樓更結業改為連鎖健身室，若要飲茶聚會需往香港仔等南區其他地方。

農曆年後商戶流失情況加劇，例如二樓美食廣場及其他樓層亦有數間食店及民生店「離場」，每層均現多間吉鋪，令住戶起居飲食、購買日用品極為不便，而昨天宣布將結業的大昌食品專門店亦開始清空貨架。

有置富居民認為本身商場位置已難吸引非薄扶林人士前往，加上近年不少街坊移民，另有疫情、人口老化等因素打擊，加上近期北上消費潮，令情況轉趨嚴重。

「大面積吉位以圍板封密，令人感極大困擾不安」

置富花園居民協會主席祁梅娟周一(11日)致函屋苑管理公司，指近年商場商戶陸續結業嚴重影響居民日常生活，近數月情況更惡劣，多間大型連鎖店紛紛在農曆年後結束營業，形容「商場十室七空，層層有大面積吉位，以圍板封密，令人感到極大困擾和不安」，尤其是長者或不便外出的居民，故促管理公司盡快填補商場吉舖，讓情況得以改善，商場回復昔日風貌，惠及居民。