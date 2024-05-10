南區關愛隊成立1年　陳國基讚揚「想市民所想、急市民所急」

陳國基在典禮上致辭，指南區關愛隊在過去1年切實做好地區關愛工作，並與其他地區的關愛隊分享經驗。陳國基由「想市民所想」說起，指要深入了解居民的想法、確切回應他們的需求，不能閉門造車，要主動積極與他們多見面、多傾談、多關懷。南區關愛隊成立至今，已經與超過11,000戶居民建立緊密聯繫，探訪和接觸約5,000個長者住戶及約6,000個其他有需要住戶。

此外，南區關愛隊協助處理了超過1,000宗求助個案，當中近90%由關愛隊直接跟進，涉及家居維修清潔、科技支援、協助填寫表格等，其餘個案亦已轉介至政府部門或社會福利機構協助。陳國基認為這些亮麗的數字，不但反映南區關愛隊身體力行、服務社區，亦顯示南區居民對他們的信任。除了家訪之外，南區關愛隊在1年間已舉辦超過300項活動，讓30,000人次受惠，活動涵蓋國民教育、政策宣傳、大型節慶等。

有關「急市民所急」，陳國基表示每當有惡劣天氣和突發事故，南區關愛隊都不辭勞苦、隨時出動，為居民解燃眉之急。最令他印象深刻的是去年9月暴雨襲港，石澳道發生山泥傾瀉和路陷，影響石澳一帶居民。南區關愛隊無懼風雨，在民政專員帶領下，全力支援政府的救援行動。

以長者個案為例，陳國基指關愛隊正好發揮「急長者所急」的角色。在今年歲晚關愛大行動期間，有關愛隊隊員探訪獨居長者時，發現對方家中只有收音機。經了解後，隊員發現對方有經濟困難，立即透過地區網絡找到善長捐贈全新電視機。這部電視機對於長者來說，差不多是唯一的娛樂，亦是很重要的娛樂，對於他的生活非常有幫助。

麥美娟：設立KPI並非要「跑數」

民政及青年事務局局長麥美娟表示，已成立1年的荃灣和南區關愛隊都超額完成關鍵績效指標(KPI)。不過，她重申設立KPI並非要關愛隊「跑數」，關愛隊屬義務工作，所獲的資源全部應用於提供服務。