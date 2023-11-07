南沙港全自動化碼頭去年7月運作 冀吸引港澳人才

香港貨運量接連下滑，同時面對區內其他港口競爭。廣州港南沙港區去年自動化港區四期投入運作，堆場拖車全自動運作，節省港口70%人手。廣州港表示與香港港口屬互補關係，每年駁船往來載有70萬至80萬標箱，並希望吸引香港運輸業人才加入，帶來相關知識；建議香港港口可先提升至半自動化。
廣州港南沙港四期全自動化碼頭去年7月正式投入運作，是全球最大平行布局全自動化碼頭，亦有全球首創北斗導航無人駕駛智能導引車等。無人拖車全自動24小時運作，續航力達4小時，電量不足時會自行駛到充電站充電半小時，然後繼續運作。對比實南沙港首三期分別需要約1000名員工，四期人手大減70%至約300名，每年人工開支減少1億元人民幣。
香港與南沙港口屬互補關係
廣州港股份生產業部集裝箱運營中心市場營銷總監王沙靈表示，南沙區希望吸引航運產業人才，而香港是國際運輸樞紐，有南沙不具備的人才和知識，而廣州港公司旗下亦已引入港澳人才。
對於香港與南沙港口的競爭關係，王沙靈指兩地屬於互補，而非競爭，「香港肯定會有業務是在這邊沒有，這邊也有業務是香港沒有」，舉例很多貨物需要從香港中轉，而不能入口內地的危險品亦可使用香港港口，南沙則有很大的倉貯能力，亦有鐵路連接國內，可直接聯繫到貴州雲南等地。他補充，兩地港口多有往來，「每天都有駁船的連繫」，每年涉有70萬至80萬標箱。
對於香港港口可否提級至自動化，王沙靈認為，香港可轉至半自動化碼頭，由工人在現場工場，改為在辦公室工作，相信升級成本不高。
廣州港南沙四期碼頭工程技術部副經理李樹沛表示，四期現時有120輛無人拖車，屬全球最大規模的車隊，未來仍會增購。他指，自動化碼頭令工人從「藍領變成白領，喝着咖啡工作」，體現碼頭人才的升值，以遙控方式操作，未來更有機會將控制中心搬進市區，吸引年輕人可在市區上班，控制幾十公里以外的碼頭運作。
電動車電池生產商看好南沙發展
香港銳意吸引創新企業投資，大灣區亦積極吸引各式創科產業。生產極速充電動力電池的廣州巨灣技研有限公司新於南沙設立總部基地，一期於上月完工投產，料2025年全面落成，佔地19萬平方米，最高每年可生產適用於12萬輛汽車的電池量。
巨灣技研廣州工廠總經理兼任籌建處總經理柴成斌表示，南沙位處大灣區的中心，聚集人才便利，故公司選擇落戶南沙，但公司暫未有港澳員工，未來會考慮招攬港澳人才。
巨灣自研的極速電池，0至80%充電時間僅需7.5分鐘，獲認證「最快電動汽車充電技術」，有關車型已於去年公佈銷售。他表示，環保是大勢所趨，對電動車電池製造的前景樂觀。