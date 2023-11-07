南沙港全自動化碼頭去年7月運作 冀吸引港澳人才

香港貨運量接連下滑，同時面對區內其他港口競爭。廣州港南沙港區去年自動化港區四期投入運作，堆場拖車全自動運作，節省港口70%人手。廣州港表示與香港港口屬互補關係，每年駁船往來載有70萬至80萬標箱，並希望吸引香港運輸業人才加入，帶來相關知識；建議香港港口可先提升至半自動化。

廣州港南沙港四期全自動化碼頭去年7月正式投入運作，是全球最大平行布局全自動化碼頭，亦有全球首創北斗導航無人駕駛智能導引車等。無人拖車全自動24小時運作，續航力達4小時，電量不足時會自行駛到充電站充電半小時，然後繼續運作。對比實南沙港首三期分別需要約1000名員工，四期人手大減70%至約300名，每年人工開支減少1億元人民幣。

香港與南沙港口屬互補關係

廣州港股份生產業部集裝箱運營中心市場營銷總監王沙靈表示，南沙區希望吸引航運產業人才，而香港是國際運輸樞紐，有南沙不具備的人才和知識，而廣州港公司旗下亦已引入港澳人才。

對於香港與南沙港口的競爭關係，王沙靈指兩地屬於互補，而非競爭，「香港肯定會有業務是在這邊沒有，這邊也有業務是香港沒有」，舉例很多貨物需要從香港中轉，而不能入口內地的危險品亦可使用香港港口，南沙則有很大的倉貯能力，亦有鐵路連接國內，可直接聯繫到貴州雲南等地。他補充，兩地港口多有往來，「每天都有駁船的連繫」，每年涉有70萬至80萬標箱。

對於香港港口可否提級至自動化，王沙靈認為，香港可轉至半自動化碼頭，由工人在現場工場，改為在辦公室工作，相信升級成本不高。

廣州港南沙四期碼頭工程技術部副經理李樹沛表示，四期現時有120輛無人拖車，屬全球最大規模的車隊，未來仍會增購。他指，自動化碼頭令工人從「藍領變成白領，喝着咖啡工作」，體現碼頭人才的升值，以遙控方式操作，未來更有機會將控制中心搬進市區，吸引年輕人可在市區上班，控制幾十公里以外的碼頭運作。