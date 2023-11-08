南沙港全自動化碼頭省七成人手 廣州港︰與香港互補關係

香港貨運量接連下滑，並面對區內其他港口競爭。廣州港南沙港區去年自動化港區四期投入運作，堆場拖車全自動運作，節省港口70%人手。廣州港表示與香港港口屬互補關係，每年駁船往來載有70萬至80萬標箱，並希望吸引香港運輸業人才加入，帶來相關知識；建議香港港口可先提升至半自動化。記者曾偉龍廣州報道

廣州港南沙港四期全自動化碼頭去年7月投入運作，是全球最大平行布局全自動化碼頭，亦有全球首創北斗導航無人駕駛智能導引車等。南沙港首三期分別需約1,000名員工，四期人手大減70%至約300名，每年人工開支減1億元人民幣。