南沙港全自動化碼頭省七成人手 廣州港︰與香港互補關係

香港貨運量接連下滑，並面對區內其他港口競爭。廣州港南沙港區去年自動化港區四期投入運作，堆場拖車全自動運作，節省港口70%人手。廣州港表示與香港港口屬互補關係，每年駁船往來載有70萬至80萬標箱，並希望吸引香港運輸業人才加入，帶來相關知識；建議香港港口可先提升至半自動化。記者曾偉龍廣州報道
廣州港南沙港四期全自動化碼頭去年7月投入運作，是全球最大平行布局全自動化碼頭，亦有全球首創北斗導航無人駕駛智能導引車等。南沙港首三期分別需約1,000名員工，四期人手大減70%至約300名，每年人工開支減1億元人民幣。
香港與南沙港非競爭互補
廣州港股份生產業部集裝箱運營中心市場營銷總監王沙靈表示，香港是國際運輸樞紐，有南沙不具備的人才和知識，而廣州港公司旗下亦已引入港澳人才。他又指香港與南沙港口屬於互補而非競爭，舉例很多貨物需要從香港中轉，而不能入口內地的危險品亦可使用香港港口，南沙則有很大的倉貯能力，亦有鐵路連接國內，可直接聯繫到貴州雲南等地。
電動車電池生產商看好南沙發展
香港銳意吸引創新企業投資，大灣區亦積極吸引各式創科產業。生產極速充電動力電池的廣州巨灣技研有限公司新於南沙設立總部基地，一期於上月完工投產，料2025年全面落成，佔地19萬平方米，最高每年可生產適用於12萬輛汽車的電池量。
巨灣技研廣州工廠總經理兼任籌建處總經理柴成斌表示，南沙位處大灣區的中心，聚集人才便利，故公司選擇落戶南沙，但公司暫未有港澳員工，未來會考慮招攬港澳人才。巨灣自研的極速電池，0至80%充電時間僅需7.5分鐘，他表示，環保是大勢所趨，對電動車電池製造的前景樂觀。