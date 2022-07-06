南港島綫列車「飛站」　港鐵：轉自動控制時系統誤判已上落客

港鐵南港島綫5月底發生「飛站」事故，一列往金鐘列車在海洋公園站停定後，未有開門上落客便離開，最終需倒後駛回月台。涉事班次的上一班列車，則在駛入海洋公園站前出現「運行不暢順」的情況，導致要改用人手操控模式慢速駛入月台。港鐵調查後發現，附近路段的無線網絡信號短暫接收不良，事後已更換涉事無線網絡設備，「飛站」則涉及駕駛模式轉換時的系統設計。

連續兩班列車出現事故

港鐵向立法會鐵路事宜小組委員會交代事件，指5月23日約下午1時10分有一列往金鐘方向的列車，在海洋公園站附近出現「運行不暢順」的情況，列車需要短暫停下，其後獲授權改以人手操控模式，慢速駛入月台並安排車上乘客落車，轉乘下一班列車。

下一班列車約下午1時25分駛至同一路段時，同樣遇上「運行不暢順」的情況，列車改用人手操控及在月台預設停車點停定後，回復為全自動列車控制模式。不過，列車未有上落客便開始慢速向前行駛，職員見狀安排列車慢速倒車駛回月台上落客。

約300人受影響 行程最長延誤19分鐘

事件中約300名乘客受影響，行程延誤最多約19分鐘。港鐵調查後發現，兩列列車駛至海洋公園站附近路段時，無線網絡信號短暫接收不良，列車未能順暢地與軌旁信號系統連繫。

調查又發現，列車從人手操控模式轉回全自動列車控制模式後，由於列車停在月台的時間較時間表預設的開出時間遲，系統在確認車門和月台閘門關閉後，便指示列車慢速離開月台。

機電署：不涉行車安全

港鐵表示，已落實改善措施，包括需確認完成上落客程序後，才由人手操控轉回全自動列車控制模式，並更換涉事的無線網絡設備，以及在南港港島綫沿綫進行信號接收測試。機電工程署調查及分析事件後，認為事故不涉及行車安全。