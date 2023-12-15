南港島綫西段放棄採用重鐵　議員質疑開空頭支票

政府最近公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，其中擱置在《鐵路發展策略2014》提出興建的北港島綫，南港島綫西段則放棄採用重鐵。立法會交通事務委員會討論相關事宜，民建聯香港島西立法會議員陳學鋒批評當局拖延南港島綫西段工程是開空頭支票，又指出港島綫交通流量不勝負荷，反對擱置北港島綫。

陳學鋒質疑西港島綫段的西營盤站、南港島綫的利東站等，同樣能用重鐵系統並使用升降機接駁，而華富邨進行重建時已為南港島綫西段預留用地，耗時10年仍在研究階段，批評當局拖延南港島綫西段工程是開空頭支票，他又反對擱置北港島綫。運輸及物流局局長林世雄解釋，南港島綫西段放棄採用重鐵是因經濟效益問題，至於擱置北港島綫，是以科學基礎，檢視人口和交通網絡變化之後的決定。路政署署長陳派明表示，南港島綫西段的瑪麗醫院站，需要在150米深的地底興建，乘客屆時需要步行較長時間，正研究其他可行的技術方案，會視乎山勢決定在地面或地底設置鐵路。