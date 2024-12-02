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2024-12-02 21:51:41

南港島綫西段｜區議員料解決金鐘站轉車樽頸　前區議員恐避風塘郊野景觀成歷史

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擬議的南港島綫西段連接黃竹坑站。(資料圖片)

擬議的南港島綫西段連接黃竹坑站。(資料圖片)

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政府在《鐵路發展策略2014》提出的南港島綫西段，經過10年研究終於有最新方案，宣布將會以中型智慧綠色集體運輸系統營運項目，取代原有的重型鐵路方案。南港島綫西段擬議走線連接現有的南港島綫黃竹坑站及港島綫香港大學站，途經香港仔、田灣、華富邨、數碼港和瑪麗醫院一帶，主要會在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，至於瑪麗醫院至香港大學一段由於地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計。

劉毅相信小巴班次按需求維持

民建聯南區區議員劉毅接受《am730》查詢指，南港島綫西段能有效解決目前乘客在金鐘站轉車的樽頸，又稱目前南區路面只要主幹道發生交通意外，就容易造成擠塞，日後可給居民多一個選擇。他期望政府盡快展開公眾諮詢，重申一直爭取目標2033年落成。對於有居民憂慮鐵路落成後，區內其他交通如專線小巴等班次將會大幅削減，他指出小巴營辦商會按實際客量營運，「只要有需求就一定會存在。」

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政府公布南港島綫西段的擬議走線。(《am730》製圖) 擬建的南港島綫西段，將與現有的南港島綫(圖)和港島綫形成一個環狀網絡。(資料圖片／鍾式明攝) 擬建的港鐵南港島綫西段會途經香港仔海旁一帶。(資料圖片) 擬建的港鐵南港島綫西段將連接南港島綫東段。(資料圖片) 擬建的港鐵南港島綫西段將連接南港島綫東段。(資料圖片／林俊源攝) 運輸及物流局公布擬建的南港島綫西段初步走線。(立法會文件截圖) 擬建的港鐵南港島綫西段會途經薄扶林一帶。(資料圖片) 擬建的港鐵南港島綫西段將連接南港島綫東段。(資料圖片)

民主黨憂新方案礙華富邨重建進度

民主黨主席、前南區區議會主席羅健熙指，南區居民多年來均期望南港島綫西段落成，但同時關注對社區的影響，又表示現有南港島綫東段在鴨脷洲主要民居都以隧道形式興建，新方案似乎有反其道而行的意味。他續說，項目研究多年兼扣連華富邨重建計劃，重建項目亦已預留地底空間作車站設施，民主黨擔心今次高架橋方案令人覺得又要推倒原有設計，甚至最終阻礙整個華富重建進度。

前南區區議員柴文瀚表示，南港島綫西段途經的香港仔、田灣、華富邨和薄扶林等地區，沿路均是已發展區域，無法想像如何在民居之間再興建高架橋穿插，從中衍生的噪音及景觀問題難以想像。他坦言，假若日後南港島綫西段長超過5公里高架橋，由香港仔經華富橫跨至薄扶林，勢必令現有美麗的避風塘與郊野景觀「變成南區歷史」。

擬建的南港島綫西段，在香港仔避風塘一段會以高架形式興建。(資料圖片) 擬建的南港島綫西段途經香港仔，民主黨憂慮衍生的噪音及景觀問題難以想像。(資料圖片) 擬建的南港島綫西段，在香港仔避風塘一段會以高架形式興建。(資料圖片) 擬議的南港島綫西段連接黃竹坑站。(資料圖片／蘇文傑攝) 擬建的南港島綫西段連接香港大學站。(資料圖片／蘇文傑攝)
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