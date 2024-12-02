南港島綫西段｜區議員料解決金鐘站轉車樽頸　前區議員恐避風塘郊野景觀成歷史

政府在《鐵路發展策略2014》提出的南港島綫西段，經過10年研究終於有最新方案，宣布將會以中型智慧綠色集體運輸系統營運項目，取代原有的重型鐵路方案。南港島綫西段擬議走線連接現有的南港島綫黃竹坑站及港島綫香港大學站，途經香港仔、田灣、華富邨、數碼港和瑪麗醫院一帶，主要會在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，至於瑪麗醫院至香港大學一段由於地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計。

劉毅相信小巴班次按需求維持

民建聯南區區議員劉毅接受《am730》查詢指，南港島綫西段能有效解決目前乘客在金鐘站轉車的樽頸，又稱目前南區路面只要主幹道發生交通意外，就容易造成擠塞，日後可給居民多一個選擇。他期望政府盡快展開公眾諮詢，重申一直爭取目標2033年落成。對於有居民憂慮鐵路落成後，區內其他交通如專線小巴等班次將會大幅削減，他指出小巴營辦商會按實際客量營運，「只要有需求就一定會存在。」