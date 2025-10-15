南港島綫西段｜目標今年有時間表　考慮採創新技術如組裝合成法

港鐵南港島綫（西段）去年12月公布，會採用智慧綠色集體運輸系統，取代原有的重型鐵路方案，今年內會展開詳細規劃及設計，爭取在2027年展開前期建造工程，目標於年內公布項目時間表，及會積極考慮採取各種創新技術如組裝合成法，盡量壓縮推展時間，以盡快落成通車。

南港島綫（西段）初步走線全長約7.5公里，途經香港仔、華富、數碼港、瑪麗醫院及薄扶林一帶。運輸及物流局局長陳美寶回應立法會議員邱達根的書面質詢時表示，政府正評估南港島綫（西段）的財務安排，包括進一步優化走線以及提高成本效益，以期今年內開展項目詳細規劃及設計，並爭取於2027年開展前期建造工程。局方的目標是在今年內公布項目的最新推展時間表。

