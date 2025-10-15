南港島綫西段｜目標今年有時間表　考慮採創新技術如組裝合成法

港鐵南港島綫（西段）去年12月公布，會採用智慧綠色集體運輸系統，取代原有的重型鐵路方案，今年內會展開詳細規劃及設計，爭取在2027年展開前期建造工程，目標於年內公布項目時間表，及會積極考慮採取各種創新技術如組裝合成法，盡量壓縮推展時間，以盡快落成通車。
2027年展開前期建造工程
南港島綫（西段）初步走線全長約7.5公里，途經香港仔、華富、數碼港、瑪麗醫院及薄扶林一帶。運輸及物流局局長陳美寶回應立法會議員邱達根的書面質詢時表示，政府正評估南港島綫（西段）的財務安排，包括進一步優化走線以及提高成本效益，以期今年內開展項目詳細規劃及設計，並爭取於2027年開展前期建造工程。局方的目標是在今年內公布項目的最新推展時間表。
當詳細規劃及設計階段開展後，局方會進行環境影響評估，以及評估項目在建造期間及建成後對其他道路使用者的交通影響。局方又會與持份者溝通，並敲定建議方案的細節，包括系統設計、造價、財務安排、管理模式等。
智慧綠色集體運輸系統為中低運量系統，體積較重型鐵路系統為小，主要採用膠轆行駛，特點是輕巧、爬坡能力強，所引致的噪音及景觀影響會相對較少，加上系統一般不需要架空電纜等設施，機電支援系統及維修保養工程相對簡單。局方指，這類系統適合在上坡、已發展及空間有限的地區行駛，普遍能夠避免深入地底，減少乘客往返地面的時間，預期能夠提高運輸效益。
陳美寶表示一直與其他部門及機構溝通，務求此項目能銜接香港大學、數碼港及沿線其他設施，並盡量配合相關發展。此外，亦會積極考慮採用新技術例如組裝合成法，盡量壓縮推展時間，又會研究其他提速提效的方法，包括加快審批流程等，力爭早日完工。