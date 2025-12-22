南港島線西段「從善如流」增華貴站 陳學鋒倡置富花園再增站免成孤島

行政長官會同行政會議於上月底批准邀請港鐵規劃及設計南港島線（西段）項目，將採用智慧綠色集體運輸系統，包括長約7.5公里的專屬高架橋及隧道，8個車站包括黃竹坑、香港仔、田灣、華貴、華富、數碼港、瑪麗醫院及香港大學，首尾兩站分別連接現有南港島線東段及港島線，形成環狀網絡。該項目前期工程料於2027年展開，2034年或之前竣工。除瑪麗醫院站至香港大學站一段為隧道外，項目主要採用專屬高架橋設計。

民建聯港島西立法會議員陳學鋒在港台節目稱南港島線（西段）可令南區西邊的居民在巴士小巴外另有新選擇，解決交通塞車問題。如按原設計，華貴邨居民需要迂迴路線才可使用新鐵路，新增華貴站是從善如流。他倡正向當局爭取在置富花園再增設車站，如技術上不可行則倡增設行人通道連接華富站，他指當區對交通需求大，一旦薄扶林道有任何交通意外，置富花園便成為孤島，如不設站亦將成南區惟一一個無鐵路的地方。

對於新鐵路將沿香港仔海傍行走，陳學鋒指不太接近民居，倡設計時需方便連接居民點。對於交由港鐵規劃及設計，他指港島綫及南港島線（東段）皆由港鐵營運，在接駁上有一定方便，不用再出入閘。此外由於瑪麗醫院至港大站屬隧道，而港鐵在興建隧道方面有優勢。