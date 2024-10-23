南華會年初洩7.2萬會員資料 私隱署斥保障意識弱

南華體育會(南華會)年初有會員資料外洩，個人資料私隱專員公署完成有關調查，發現南華會有6項缺失，加上保障個人資料意識薄弱，導致潛伏兩年的黑客成功展開暴力攻擊。公署裁定南華會違反《個人資料私隱條例》規定，已向其送達執行通知要求糾正。

南華會的伺服器年初遭黑客以勒索軟件攻擊和加密，使逾7.2萬名會員資料外洩，包括姓名、身份證和護照號碼、出生日期等。私隱署調查發現，黑客早於2022年，已入侵南華會一台與互聯網連接的伺服器並安裝惡意程式，潛伏兩年後在今年3月入侵南華會網絡及安裝遠端控制軟件，再藉遠端存取暴力攻擊南華會電腦系統及進行其他惡意活動。