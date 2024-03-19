南華體育會伺服器遭黑客入侵 私隱公署料7萬人受影響(更新)

南華體育會昨晚在社交平台Facebook(FB)表示，其電腦伺服器於周日(17日)遭未經授權的第三方入侵，會方已立即採取應對措施，關閉受影響的電腦設備，以保護會員的個人資料安全，包括姓名、出生日期、身份證號碼及地址。南華會對事件深感遺憾，並已報警處理及向香港個人資料私隱專員公署通報事件，亦已啟動應急計劃，並將通知受影響的會員。南華會嚴厲譴責任何形式的網絡犯罪行為，並全力配合執法部門的工作。至目前為止，尚未發現任何證據顯示個人資料遭到洩露。