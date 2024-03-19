南華體育會伺服器遭黑客入侵 私隱公署料7萬人受影響(更新)

南華體育會昨晚在社交平台Facebook(FB)表示，其電腦伺服器於周日(17日)遭未經授權的第三方入侵，會方已立即採取應對措施，關閉受影響的電腦設備，以保護會員的個人資料安全，包括姓名、出生日期、身份證號碼及地址。南華會對事件深感遺憾，並已報警處理及向香港個人資料私隱專員公署通報事件，亦已啟動應急計劃，並將通知受影響的會員。南華會嚴厲譴責任何形式的網絡犯罪行為，並全力配合執法部門的工作。至目前為止，尚未發現任何證據顯示個人資料遭到洩露。
南華會表示，對此次入侵事件深表抱歉，並將盡一切努力確保此類事件不再發生，會方已立即採取行動，與專業的資訊安全團隊及專家合作，對伺服器進行全面檢查和修復。為了保障可能受影響會員的利益，南華會已啟動應急計劃，並將通知受影響的會員，同時促請會員提高警覺，以防範可能外洩的資料被濫用、誤用、惡意或非法使用，如有疑問可通過本會為事件設立專屬電郵 ([email protected])與會方聯繫。南華會將通過官方網站和其他渠道，持續向會員提供更新和進一步資訊。
個人資料私隱專員公署今日表示，昨日收到南華體育會的資料外洩事故通報，可能涉及大約7萬名受影響人士。公署已建議相關機構盡快通知受影響人士，並已根據既定程序就事件展開調查。
考慮到事故可能涉及個人資料外洩，包括姓名、香港身份證號碼、護照號碼、地址、電郵地址、電話號碼、出生日期及相片，私隱專員公署呼籲受影響人士若懷疑個人資料被外洩，可向相關機構或公署（電話：28272827、電郵：[email protected]）作出查詢或投訴。
私隱專員公署呼籲受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用，並應採取以下措施，保障個人資料私隱：考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能（如有的話）；留意個人電郵有否不尋常的登入記錄；審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的活動；收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺；切勿隨意打開短訊或電郵的附件、連結或披露個人資料；及對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺。