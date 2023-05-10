南豐紗廠5周年在即 將辦歷史文化活動與眾同樂     

南豐紗廠（The Mills）自2018年開幕以來，累積超過720萬人次到訪。南豐紗廠為慶祝於今年12月踏入第5個年頭，將舉辦一連串活動，包括由李錦記與社企「上有高堂」一同策劃，在母親節及父親節舉辦親子半日遊，三代同堂一起遊妹走南豐紗廠。

CHAT六廠將於今年6月舉行以一代華語樂壇傳奇潘迪華為主題的「她能在黑夜，給我太陽 —— 獻給潘迪華」展覽，透過照片、服裝、唱片、新聞剪報、文獻及私人物品等等，回顧潘姐姐横跨三個年代的輝煌演藝之路。

南豐紗廠續在暑假舉辦「紗廠童樂節」，配合展覽懷舊主題，以五、六十年代流行的「茶舞文化」作為主軸，再度與著名音樂人馮穎琪構思別出心裁的互動體驗，包括小朋友「茶舞」舞蹈工作坊，從基本舞步、打扮等初嘗茶舞，了解昔日的香港文化。活動更會設懷舊舞池，邀請小朋友與大人一同起舞，促進跨代共融及交流。「紗廠童樂節」亦將舉行一系列親子活動，如市集、親子工作坊及紗廠遊踪等。

「打卡位」同換新裝

「WeWeave編織生活節」則於11至12月再度舉行，將融合不同體驗及元素，透過豐富精彩的本地音樂藝文體驗，慶祝南豐紗廠五週年。而紗廠「打卡位」、以香港紡織業歷史故事創作的《跡織繪》亦將於11月換上新裝。紗廠團隊亦計劃於聖誕節以原《跡織繪》物料升級再造成聖誕裝飾，為其賦予新生命，秉承紗廠向來以藝術結合環保元素慶祝節日的文化。