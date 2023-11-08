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2023-11-08 22:03:16

南韓床蝨｜向旅客派發傳單 食環署與酒店業會見 提供防蟲建議

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政府向旅客派發傳單，加強防蟲教育。(政府新聞處)

政府向旅客派發傳單，加強防蟲教育。(政府新聞處)

近日「床蝨風暴」席捲南韓，作為港人的熱門旅行點之一，少不免令人擔憂床蝨傳入香港。食環署表示，為減低臭蟲由海外傳入本港的機會，今日(8日)聯同相關政府部門及機構在各層面加強宣傳教育工作，提升旅客、旅遊業界和市民大眾對防治臭蟲的認識，並且會密切監察情況和發展。工作包括向市民及旅客派發傳單，相關部門稍後亦會與機管局到機場視察，提供防蟲建議。

政府將與機管局實地視察提供防蟲意見

食環署表示，今日開始在機場加強對外遊市民和入境旅客的宣傳教育，向他們派發宣傳單張，並聯同衞生防護中心港口衞生科,提醒航空公司和機管局留意飛機及機場的環境衞生。署方又指，相關政府部門稍後亦會聯同機管局到機場實地視察，提供防治臭蟲的意見。此外，食環署署長楊碧筠今日亦與酒店業界代表會面，向他們提供防治臭蟲的建議，並就各防治措施和相關事項交換意見。
 

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床蝨 床蝨 床蝨傷口是手腳等部位上有一條線或一排般的發紅、腫脹、痕癢 成年床蝨身長約4-6mm、闊度約3mm 床蝨天敵 4. 使用殺蟲劑 在牆壁、牆腳線、床架、衣櫃、地板、門框、梳化等床蝨躲藏的隱閉地方，噴灑或注入具殘留性的殺蟲液劑 南韓床蝨｜港府指床蝨非重要病患　稍後公布預防及處理方法 床蝨 床蝨 床蝨

政府發言人指，資料顯示臭蟲不會傳播疾病，惟人類被叮咬後或會出現皮膚敏感及痕癢，感到不舒服。防蟲工作需要市民及相關業界積極配合，政府會加強宣傳教育和與業界溝通，為各界提供資訊，一同防治臭蟲。

發言人指出，臭蟲通常在人類睡眠的地方附近棲息，例如床墊、地毯和護壁板下、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙。要有效防治臭蟲，應循保持家居整潔著手，包括定期清潔處所和吸塵、以熱水徹底清洗被褥和衣服、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面之隙縫。

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發言人提醒，市民在外遊時應特別留意當地酒店房間或公共場所是否有臭蟲問題，返港回家後應仔細檢查行李是否有臭蟲存在，並在有需要時以熱水(攝氏60度)洗滌衣物，以避免把臭蟲帶回家中。

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