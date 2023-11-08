南韓床蝨｜向旅客派發傳單 食環署與酒店業會見 提供防蟲建議

近日「床蝨風暴」席捲南韓，作為港人的熱門旅行點之一，少不免令人擔憂床蝨傳入香港。食環署表示，為減低臭蟲由海外傳入本港的機會，今日(8日)聯同相關政府部門及機構在各層面加強宣傳教育工作，提升旅客、旅遊業界和市民大眾對防治臭蟲的認識，並且會密切監察情況和發展。工作包括向市民及旅客派發傳單，相關部門稍後亦會與機管局到機場視察，提供防蟲建議。

政府將與機管局實地視察提供防蟲意見

食環署表示，今日開始在機場加強對外遊市民和入境旅客的宣傳教育，向他們派發宣傳單張，並聯同衞生防護中心港口衞生科,提醒航空公司和機管局留意飛機及機場的環境衞生。署方又指，相關政府部門稍後亦會聯同機管局到機場實地視察，提供防治臭蟲的意見。此外，食環署署長楊碧筠今日亦與酒店業界代表會面，向他們提供防治臭蟲的建議，並就各防治措施和相關事項交換意見。

