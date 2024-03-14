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2024-03-14 14:39:52

南韓AI投資科技公司 升格香港辦事處為地區總部

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南韓人工智能投資科技公司Qraft Technologies將香港地區辦事處升格為地區總部。（網站截圖）

南韓人工智能投資科技公司Qraft Technologies將香港地區辦事處升格為地區總部。（網站截圖）

投資推廣署宣布協助了南韓人工智能投資科技公司Qraft Technologies將香港地區辦事處升格為地區總部。投資推廣署助理署長吳國才表示，這不但反映該公司想藉香港拓展全球業務的決心，亦對香港急速增長的金融科技生態環境充滿信心。
　　
Qraft Technologies於2021年在香港成立地區辦事處，以人工智能技術為資產管理人提供投資解決方案。該公司的營運總監和亞太區行政總裁吳起錫表示，Qraft Technologies在物色區內據點以拓展全球業務時，香港是他們理想的選擇。
　　
他解釋香港擁有健全的金融體系，為全球提供金融服務累積過百年的經驗，加上完善的基礎設施，有利公司迅速洞悉市場機遇，是拓展全球業務的最佳據點。他又說，香港相比其他地區擁有更多專業人才，作為利用人工智能技術提供投解決方案的公司，培養業內頂尖人才庫是非常重要的任務。吳起錫表示，計劃擴大香港團隊，並探討在歐洲或中東設立子公司的可行性。
 

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