博愛江夏圍村落成入伙 林鄭︰過渡房屋單位數目達標

再有過渡房屋項目落成！過渡房屋項目博愛江夏圍村共分兩期，首期單位上月底陸續入伙，整個項目預計將於今年底前完成。行政長官林鄭月娥指，最新過渡房屋的單位數目，已達到施政報告提出的承諾目標，情況令人鼓舞，但強調仍要加快興建公營房屋解決居民住屋問題。

項目佔地約48萬方呎、設8棟4層高的住宅大樓，合共提供1,998個單位，包括1至2人單位(1,064個)、3至4人單位(884個)、5至6人單位或無障礙單位(50個)，同一時段可容納6,000人居住。第一期住戶已於5月底入伙，第二期的建造工程亦如火如荼，預計今年底前完成。此外，村內建有兩棟服務設施大樓並引入多項社區配套服務，包括超市、社區飯堂和餐廳、中西醫療和牙科服務、青少年兒童家庭中心和長者服務中心等。林鄭月娥、運輸及房屋局長陳帆等昨抵該處參觀及家訪。

林鄭月娥致辭時稱，博愛江夏圍村第一期是其任內第七個見證居民入伙的過渡性房屋項目；現時有超過30個非政府機構參與過渡性房屋發展，超過5,200個單位已入伙，預計今年內再有約1,700個單位落成，明年再有超過1萬個單位，另外再有2,400個單位將於2024年落成，加上其他深入研究討論的單位，總數超過2.1萬個，形容在短短大半年間已達致去年發表最後一份施政報告承諾的目標，令人鼓舞，期望發展商繼續支持過渡房屋的發展工作。

加快建公屋方徹底解決

林鄭月娥指，過渡房屋只是臨時措施，要真正徹底解決房屋問題，仍要加快興建公營房屋。她又讚揚陳帆任內竭盡所能、任勞任怨，近日議會順利通過分拆運房局為房屋局和運輸及物流局，足以證明陳帆過去5年，一人肩負兩個局長的職務，值得為他鼓掌。

陳帆則表示，現屆政府留意到土地房屋的樽頸，雖然已大力建設公營房屋，但興建需時；指當局過去5年已盡最大努力，盡可能滿足社會期望，但時間始終有限，相信公眾看到當局的工作，希望交由各人判斷。

恒基兆業地產集團主席李家誠指，項目由動土至入伙只有短短15個月，實在是官、商、民多方努力的成果。我很高興看見住戶陸續入伙，居住環境得以改善。

博愛江夏圍村由恒基兆業地產以象徵式1元借出土地，運輸及房屋局撥款近11億元資助興建，並由博愛醫院負責協調興建和營運，讓輪候公屋3年或以上的低收入家庭或有迫切需要等人士入住。