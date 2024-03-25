博鰲論壇｜周二海南召開 蔡冠深︰可藉機吸引外資企業來香港上市

新一屆博鰲亞洲論壇年會，星期二起在海南博鰲展開。今年的大會主題是「亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任」，聚焦各國在經濟復蘇乏力、國際形勢動盪等環境下，共同合作應對全球性挑戰。為期4日的論壇內容覆蓋投資亞洲未來、全球安全倡議、深化亞洲金融合作、人工智能、能源低碳轉型等數十個議題。

論壇已經有多國的前政府官員確認出席，包括國務院前副總理曾培炎、美國前商務部長古鐵雷斯等，菲律賓、巴基斯坦、法國、俄羅斯等國家都有前領導人出席。企業代表就包括沙特基礎工業公司、阿斯利康、三星電子、麥格理銀行等跨國企業高層。 將會出席論壇的香港中華總商會會長蔡冠深，接受香港電台訪問時表示，關注論壇將討論的科技創新議題，認為可以配合中央大力發展的「人工智能+」行動戰略。他說，論壇匯集全球精英，對香港而言十分重要，可以藉機宣傳本港優勢，吸引企業來香港上市。