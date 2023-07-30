卡努｜香港航空周一二取消4航班 旅客可申請退票 (附改期及退票連結)

(20:11更新)香港航空晚上公布航班最新安排，取消原定明日(31日)往返香港及沖繩的HX658及HX659航班，於8月1日往返香港及沖繩的的HX676、HX679航班亦會取消。

當中明日出發乘搭HX658及HX659的乘客，會被安排乘搭同日、同樣往返香港及沖繩的HX676、HX679航班，該兩班機將按時出發。而8月1日出發的乘客，則會改乘延至8月2日出發HX658和HX659航班。

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香港航空今日(30日)宣布，受強烈熱帶風暴「卡努」影響，明日(31日)由香港往返沖繩的航班HX658及HX659將會取消，受影響乘客將被安排乘搭同日、同樣往返香港及沖繩的HX676、HX679航班，該兩班機將按時出發。

港航提醒旅客，前往機場前可到公司網站查閱實時航班狀態，或於起飛前4小時內註冊「航班提示」服務，以短訊或電郵接收航班狀態提示，另可使用港航官方網站的「在線諮詢」服務或致電查詢最新航班情況。

改期或退票安排方面，港航建議旅客在香港航空網站，使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」；經旅行社購票的旅客則要聯絡相關旅行社，查詢相關票務事宜。