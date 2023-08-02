印傭零收費｜印尼公會料港僱主多付4000至5000元 勞工處：正了解情況

印尼政府落實印尼外傭零收費政策，印尼人力仲介公會表示，要求本港僱主承擔印傭行政費等開支，大約4000至5000元，否則不會讓有關印傭來港。勞工處表示，已向印尼駐港總領事館了解情況，並繼續與總領事館就聘用印傭的相關事宜保持聯繫，並向僱主團體及職業介紹所組織分享有關資訊。
勞工處：正了解情況並與印尼駐港總領事館保持溝通
勞工處又指，政府過往已向印尼駐港總領事館明確表示，為維持香港與印尼雙方友好互惠的合作關係，該國輸出印尼家庭傭工的政策如有任何調整，應避免導致香港僱主聘用印傭的費用大幅增加或降低印傭來港就業的機會。
處方又指，一直就印尼政府於2021年8月2日實施「免除輸出勞工就業服務費用」的規例，與總領事館保持溝通，並於外籍家庭傭工專題網站上載規例詳情及其收費項目，供外傭僱主參考。
印尼人力仲介公會今日(2日)召開記者會，稱獲印尼政府授權，召開記者會傳達最新措施。公會指，印尼政府去年已通過落實加強對印尼工人的保護政策，減輕他們的經濟負擔，包括所有安置費用均應由僱主承擔，預計會額外增加本港僱主約4000至5000港元的支出。
顏汶羽：或令僱主調整薪酬福利變得保守
立法會議員顏汶羽表示，印尼政府的政策將有關開支轉嫁予僱主，一旦全面執行，需考慮有關安排會否令港人轉而聘請其他國家的外傭。他又指，若僱主需要支付高額費用，僱主未來在薪酬福利調整將變得更保守，甚至可能會凍薪。
顏汶羽又要求港府積極開拓更多外傭來源地，並保證市場有充足的外傭供應，一方面可令僱主有得選擇，另一方面可減少「跳工」情況出現。