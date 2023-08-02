印傭零收費｜印尼公會料港僱主多付4000至5000元 勞工處：正了解情況

印尼政府落實印尼外傭零收費政策，印尼人力仲介公會表示，要求本港僱主承擔印傭行政費等開支，大約4000至5000元，否則不會讓有關印傭來港。勞工處表示，已向印尼駐港總領事館了解情況，並繼續與總領事館就聘用印傭的相關事宜保持聯繫，並向僱主團體及職業介紹所組織分享有關資訊。

勞工處：正了解情況並與印尼駐港總領事館保持溝通

勞工處又指，政府過往已向印尼駐港總領事館明確表示，為維持香港與印尼雙方友好互惠的合作關係，該國輸出印尼家庭傭工的政策如有任何調整，應避免導致香港僱主聘用印傭的費用大幅增加或降低印傭來港就業的機會。

處方又指，一直就印尼政府於2021年8月2日實施「免除輸出勞工就業服務費用」的規例，與總領事館保持溝通，並於外籍家庭傭工專題網站上載規例詳情及其收費項目，供外傭僱主參考。