印傭零收費｜印尼勞工中介公會：孫玉菡指收費架構不變　所指是聘用費不變

「印傭零收費」安排訊息繼續引起混亂。印尼勞工中介公會副主席伍斯傑，今日（14日）早上接受電台訪問表示，據他了解，勞工及福利局長孫玉菡早前指收費架構不變，是指聘用費不變，但印尼移工保護局所指的是招聘費。他解釋說，聘請印傭的費用分為三部份，包括訓練費、招聘費和聘用費。其中招聘費是指外傭的來回機票、身體檢查費用、保險費，以及由原居地前往印尼機場的交通費等，而聘用費則指支付給中介的費用。 伍斯傑指印尼勞工中介公會，早前與「印尼人力資源中心工會」開會，對方提出，印尼移工保護局一意孤行、堅決推行「零收費」條例，指由於外傭屬非技術勞工，認為他們最好應該不用支付費用；至於相關費用由哪方承擔，由於屬商業行為，因此局方不會規管，意味費用一定會轉嫁至僱主。他又指，「印尼人力資源中心工會」主席提出，希望印尼勞工中介公會代為公布最近安排，會上亦有致電印尼移工保護局長，他表示同意，並指自己稍後來港時，亦會召開記者宣布措施，但沒有說明具體時間。

印尼勞工中介公會部份成員有與移工保護局長見面

對於印尼移工保護局長和秘書長，昨日以私人行程來港，並親身到荔枝角公園及維園，與在港工作的印傭交談，伍斯傑表示，他事前已經知道有關安排，公會部份成員亦有與移工保護局長見面，但並無確立任何具體訊息。

孫玉菡上周五（11日）指，與印尼駐港署理總領事會面約一小時，會上得到印尼方面澄清，印尼人力仲介協會單方面公布增加招聘費，不代表印尼政府的立場，本港僱主招聘印傭的收費架構不變，相關收費不會增加。印尼駐港總領事館上周亦回覆本台查詢指，印尼家庭傭工相關政策維持不變，招聘印傭費用與過往一致，並強調會透過官方渠道與香港溝通。



