印傭零收費｜印尼移工保護局官員私人訪港與本地印傭會面 擬9月率代表團訪港

關於印傭的招聘費需支付與否，近日在港引起關注。印尼移工保護局局長Benny Rhamdani與秘書長Rinardi近日以私人行程訪港，並於今日(13日)早上與在港印傭見面，了解她們在港的情況，以及面對的問題等。秘書長Rinardi透露，印尼代表團計劃9月來港與特區政府官員會見，討論印傭招聘費事宜。
秘書長：計劃9月率團訪港與港府官員會面
據有線新聞報道，印尼移工保護局 （B2PMI）局長Benny Rhamdani及秘書長Rinardi今次以私人行程，並於今早在荔枝角公園與印傭會面，了解她們在港的工作及生活狀況，以及面對的問題等。期間有記者向Benny Rhamdani問關於招聘費的事宜，他回應指以行屬私人行程，不接受採訪。
移工保護局秘書長Rinardi表示則表示，印尼代表團計劃9月訪港，正式與特區政府官員會見，討論招聘費事宜，又指今次私人訪港是先想向在港印傭了解她們的狀況。
印傭招聘費日前鬧出連番風波。印尼人力仲介公會早前稱獲得移工保護局授權，來港講解印傭招聘費政策，公會主席早前在召開記者會期間，聲稱未來香港僱主在聘請外傭時要額外支付4000至5000元招聘費。惟勞工及福利局局長孫玉菡約見印尼駐港署理總領事後，引述對方澄稱指，印傭收費架構不變，又指印尼人力仲介公會不代表印尼政府，任何有關印傭收費的政策，一定要從政府與政府的層面商討。