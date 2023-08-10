印傭零收費｜孫玉菡晤印尼駐港領事　澄清印傭來港工作收費架構不變

印尼有關方面早前指計劃落實印尼外傭「零收費政策」，印尼人力仲介公會要求本港僱主承擔印傭行政費等開支，需多付約4,000至5,000港元。勞工及福利局局長孫玉菡今日和署理印尼駐香港總領事Slamet Noegroho會面，引述對方在會上澄清安排印傭來港工作的收費架構並無改變。就印尼人力仲介公會上星期向本港職業介紹所發出的信息，署理總領事亦表明，印尼人力仲介公會不代表印尼政府。署理總領事指雙方政府的政策及規則維持不變，有關印傭來港就業的事宜，應一如既往，繼續由印尼政府與香港政府商討。

孫玉菡﹕任何變動應一視同仁，不應針對香港

孫玉菡在會上重申香港政府的立場，表明為維持香港與印尼長期以來友好、互惠和密切的合作關係，印尼方面不應在輸出印傭事宜上，增加香港僱主的負擔，或降低印傭來港的就業機會。此外，孫強調任何變動應該一視同仁，不應針對香港。特區政府表示會繼續與印尼駐香港總領事館保持溝通和合作，保障在港印傭及其僱主的利益，維持香港作為吸引外傭來港工作的地方。