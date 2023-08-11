印傭零收費｜孫玉菡：印尼人力仲介公會不代表印尼政府　領事說話屬官方澄清

勞工及福利局長孫玉菡昨日(10日)與署理印尼駐香港總領事Slamet Noegroho會面，確認印傭來港工作的收費架構並無改變。孫玉菡今日(11日)早上出席一項活動後見傳媒，他重申已獲印尼當局澄清，印尼人力仲介公會不代表印尼政府，目前的收費架構沒有改變，並強調他所引述的是領事的說話，屬於官方澄清。

措施有變需由政府層面討論 非仲介機構自行決斷

孫玉菡指，全港有逾14萬名印傭，即是有逾10萬個家庭都關注收費問題，形容既然是社會關心的事，港府都會全力為市民排憂解難。他又指，特首李家超亦曾指示，要求勞福局要為本港市民的合理利益作據理力爭。他又提到，昨日與署理印尼駐香港總領事Slamet Noegroho會面氣氛融合，並獲署理印尼駐香港總領事澄清，指印尼人力仲介協會不代表印尼政府立場，收費模式沒有改變；如相關措施有改變，亦需由政府層面討論，而非仲介機構自行決斷。

被問到印尼人力仲介協會表示是獲當地勞工部及移工保護局授權宣布新安排，署理總領事的澄清是否有效時，孫玉菡表指昨日的會面正是希望透過在港的印尼官方代表了解情況及澄清，強調若市民有懷疑，港府則盡能力去解說，並指他所引述署理總領事的說話，屬於官方的澄清。至於有消息指，印尼移工保護局長將於本月底來港，孫指至今未接獲會面邀請，但強調兩地關係良好，以往有官員來港都會見面。