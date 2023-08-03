印傭零收費｜在港印傭月薪或被搶高至6000元　協會倡研輸入內地家傭

印尼政府計劃落實「印傭零收費」安排，要求香港在內的海外僱主，多付約4,000至5,000港元的招聘費，連同原有費用，料日後透過中介聘請印傭的費用會增加至約2萬元。香港僱傭公會主席陳東風今(3日)在電台表示，本地持牌中介對新措施反應強烈，擔心措施落實後，有本地家庭會聘請其他地方的外傭，又說已獲聘在港工作的外傭不受新規定影響，惟料她們薪酬有機會被搶高至每月6,000元。家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒就要求印尼當局詳細交代費用細節，又建議政府探討允許內地家傭來港工作。

陳東風指，料印尼當局實施「印傭零收費」機會很大，估計會在2周內全面執行，屆時新簽的印傭有機會面對有關費用。他稱相關費用會轉嫁至香港僱主，屆時聘請印傭涉及3筆費用，當中培訓費、工本費在2年前開始已逐步轉嫁給香港僱主，而新收的是4,000多元的招聘費，到時香港僱主聘請印傭的費用，預料會由現時1.5萬至1.8萬元增加至約2萬元。

容馬珊兒 促印尼當局交代費用細節

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒要求印尼當局詳細交代4,000至5,000元招聘費用的細節，並質疑當地中介看準香港市場對印傭需求大，濫收香港僱主費用，責任不在香港僱主。她擔心印尼日後會再要求僱主支付其他費用，可能會令其他外傭輸出國仿效，對僱主毫無保障，並舉例指近期已有本地僱主考慮招聘其他國家的外傭，或改為聘請在港完約的傭工，認爲新措施會損害印傭就業機會，又建議港府探討允許內地家傭來港工作。