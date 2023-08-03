印尼擬落實印傭零收費 港僱主須多付5千元招聘費 聘請新印傭成本達兩萬

香港不少家庭會聘用海外傭工，目前全港逾34萬外傭中，約四成來至印尼。印尼政府去年推出「印傭零收費」政策，要求海外僱主新聘印傭時需承擔包括印傭申請來港的行政費、當地介紹所收取的費用等開支，惟未見硬性執行。獲印尼移工保護局授權的印尼人力仲介公會昨在港解釋有關安排，料在新措施下香港僱主新聘印傭要多付達5,000港元的「招聘費」，整筆費用或增至近2萬港元。

該會秘書長Filius Yandono提到，為保障印傭權益及減少印傭的財政負擔的「零收費政策」於2022年3月已生效，理應於去年9月全面落實，而相信部分香港僱主仍不知道，所以舉辦今次記招同時向香港僱主說明相關政策。他又指，香港僱主如不支付相關費用，暫時並無懲罰，但如僱主與中介都不支付，印尼當局有權不讓該印傭來港工作。

來自印尼的「印尼人力仲介公會ASPATAKI」獲印尼移工保護局授權，昨午召開記者會，向香港中介傳達最新措施。主席Saiful Mashud指，新增費用為「招聘費」，涉及印傭來港工作要申請不同文件的行政費、處理文件的人力成本，以及利潤；預計香港僱主未來聘用印傭要多付約4,000至5,000港元招聘費。被問到會否擔心新政策影響香港僱主聘用外傭的意欲，他稱相信印傭具備很好的知識及技術，有競爭力。

僱主支付培訓費以外一切開支

香港僱主現時要負責外傭的兩次驗身費(首次約700港元、第二次約300港元)、外傭在香港和印尼的保險(印尼保險一般需要500港元，香港保險則視乎僱主選擇，一般約1,000元承保兩年)、來回機票、及前往機場的交通費。而「零收費政策」下，香港僱主須為印傭支付除培訓費用外的一切費用，即招聘費。至於「招聘費」的具體金額，宏富高僱傭中心負責人、印尼勞工中介公會副主席伍斯傑指，傭工由當地印尼招募中心向本地中介公司提供，當地中心會各有不同收費，要多付的錢也難一概而論。

伍斯傑指，香港業界有部分已遵從「印傭零收費政策」，如印傭遭索取額外中介費，可向勞工處投訴。香港僱傭公會主席陳東風亦稱，零收費政策早已實施，但據其觀察，按新政策做事的公司只屬少數；他又指，早前出席與印尼方面見面的會議，對方是來「遊說」業界跟隨零收費政策，香港僱主每聘請一名印傭，便須支付9,000元的「服務費」。陳東風表明，以現時新聘用印傭需花費約1.5至1.8萬元計算，再多數千元，僱主未來新請印傭便要花上逾兩萬元，坦言「擔心僱主有無心理預備去承受呢筆費用。」也有機會令香港僱主改為聘用其他地方的外傭。

曾聘用印傭的崔小姐表示，過往聘請的印傭首月因需賺取中介費，會較盡心盡力照顧僱主一家，惟第二個月便會經常在家玩手機及拍攝短片。她擔心，若印傭連中介費也不需支付，來港工作近乎沒有成本，屆時「連騷都唔會做」，更可能會「博炒」以得到代通知金，她對新措施感無奈。

容馬珊兒憂新措施增印傭「跳工」

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為措施對本地僱主不公平，「我哋(僱主)畀本地中介費，其實已經包含印尼嘅中介，你叫本地僱主養埋印尼嘅中介！」她續指，「香港勞工處都容許中介公司向勞工收中介費，點解印尼嘅勞工就唔使俾，要我哋俾埋？」她質疑，印尼方沒有解釋清楚為何「招聘費」需約4,000元，直言文書處理費用不會那麼高。

容太相信，措施實施後「跳工」情況會大增，又呼籲政府應與印尼當局協商，並建議修改勞工條例，讓僱主不用承擔遣散外傭時的機票；若證明外傭因不合理行為而遭解僱，更需向僱主賠償。她又提到，內地有大量家傭供應，促政府應擴展家傭市場，不能只靠海外輸入的家傭。

就零收費措施，勞工處表示，已向印尼駐港總領事館了解；又指政府過往已向其表明，輸出家傭政策如有調整，應避免導致香港僱主聘用費用大增，否則或降低印傭來港就業的機會。