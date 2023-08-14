印尼移工保護局長私訪見印傭 擬下月與港府談收費

香港僱主是否需支付「印傭零收費」政策中的招聘費惹關注，並存在變數。印尼移工保護局長和秘書長昨日以私人行程到港，並現身荔枝角公園與在港工作的印傭交談，了解她們在港生活及面對的問題。該局秘書長透露，有計劃下月正式來港，約見特區政府官員商討聘用印傭收費。
印尼移工保護局長Benny Rhamdani和秘書長Rinardi，昨日突然現身荔枝角公園，與在港印傭交談，了解她們的情況，引來不少印傭與他們拍照。局長Benny Rhamdani稱，是次屬私人行程，故不接受採訪。秘書長Rinardi則解釋，是次行程是想了解印傭在港生活及面對的問題，又指回國後會與官員討論，並計劃9月再與整個代表團會來港，與港府官員會面。
勞工及福利局昨說，至今未收到印尼移工保護局的會面邀請，重申印尼不應單方面調整收費安排，又說任何變動應一視同仁，不應針對香港，特區政府會繼續與印尼駐香港總領事館保持溝通。
印尼人力仲介公會早前就「零收費政策」訪港解釋有關安排。該公會主席Saiful Mashud預計香港僱主未來要聘請印傭，費用或增4,000至5,000元，有香港仲介解釋相關費用為「招聘費」。勞福局長孫玉菡上周與署理印尼駐香港總領事Slamet Noegroho會面，會後孫玉菡引述對方澄清指，印尼人力仲介公會並不代表印尼政府，並指雙方政府的政策及規則維持不變。