印度白米禁出口｜商會：港米糧儲備足市民毋須擔心　黃家和：或在10月加零售價

大米出口國印度禁止部分大米銷售到海外，本港的米價或因而受到影響。有業界人士表示，有關措施對香港食米供應沒有大問題，亦有人指若印度有關禁令延長，米的進口價預料升三成或以上，本港零售價要到10月才能反映。

註冊食米進口商、香港餐飲聯業協會會長黃家和今(4日)在電台指，印度白米出口量佔全球超過四成，若各國加大其他米類進口量，可能令本港進口食米價格上漲，但不會在零售價格即時反映，最快或在本月底出現，但由於零售價格因為現存米還未消化，預計開始升10%至15%，若印度禁令延長，米的進口價格料升三成以上，若來到香港的零售層面，要在10月份才正式反映出來。