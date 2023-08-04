熱門搜尋:
姜濤 居屋2023 暑假活動 荷花BB展2023 三隧分流 親海駅II 微辣 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 移民
返回
本地
2023-08-04 10:42:09

印度白米禁出口｜商會：港米糧儲備足市民毋須擔心　黃家和：或在10月加零售價

分享：
印度白米禁出口｜商會：港米糧儲備足市民毋須擔心　黃家和：或在10月加零售價。(資料圖片)

印度白米禁出口｜商會：港米糧儲備足市民毋須擔心　黃家和：或在10月加零售價。(資料圖片)

大米出口國印度禁止部分大米銷售到海外，本港的米價或因而受到影。有業界人士表示，有關措施對香港食米供應沒有大問題，亦有人指若印度有關禁令延長，米的進口價預料升三成或以上，本港零售價要到10月才能反映。

註冊食米進口商、香港餐飲聯業協會會長黃家和今(4日)在電台指，印度白米出口量佔全球超過四成，若各國加大其他米類進口量，可能令本港進口食米價格上漲，但不會在零售價格即時反映，最快或在本月底出現，但由於零售價格因為現存米還未消化，預計開始升10%至15%，若印度禁令延長，米的進口價格料升三成以上，若來到香港的零售層面，要在10月份才正式反映出來。

黃家和指，若印度禁令延長，米的進口價格料升三成以上，若來到香港的零售層面，要在10月份才正式反映出來。(資料圖片)

黃家和指，若印度禁令延長，米的進口價格料升三成以上，若來到香港的零售層面，要在10月份才正式反映出來。(資料圖片)

陳建年：港進口印度白米少

香港米行商會理事長陳建年在同一個電台節目指，印度禁止部分白米出口，但無禁止香米出口，本港進口的以泰國及越南香米為主，很少進口印度白米，相信禁令對本港整體食米供應和價格沒大影響，現時本港米供應充足，進口商至少有1個月米糧儲備，呼籲市民毋須擔心。

他解釋，印度因天氣問題影響收成，為保障國民有足夠米糧才停止白米出口，白米價格上升過百美元一噸，但若今年收成大致正常，相信短時間內會恢復白米出口，惟自禁令推出以來，印度白米每噸已升至過百美元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受