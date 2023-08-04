印度白米禁出口｜商會：港米糧儲備足市民毋須擔心　黃家和：或在10月加零售價

大米出口國印度禁止部分大米銷售到海外，本港的米價或因而受到影響。有業界人士表示，有關措施對香港食米供應沒有大問題，亦有人指若印度有關禁令延長，米的進口價預料升三成或以上，本港零售價要到10月才能反映。
註冊食米進口商、香港餐飲聯業協會會長黃家和今(4日)在電台指，印度白米出口量佔全球超過四成，若各國加大其他米類進口量，可能令本港進口食米價格上漲，但不會在零售價格即時反映，最快或在本月底出現，但由於零售價格因為現存米還未消化，預計開始升10%至15%，若印度禁令延長，米的進口價格料升三成以上，若來到香港的零售層面，要在10月份才正式反映出來。
陳建年：港進口印度白米少
香港米行商會理事長陳建年在同一個電台節目指，印度禁止部分白米出口，但無禁止香米出口，本港進口的以泰國及越南香米為主，很少進口印度白米，相信禁令對本港整體食米供應和價格沒大影響，現時本港米供應充足，進口商至少有1個月米糧儲備，呼籲市民毋須擔心。
他解釋，印度因天氣問題影響收成，為保障國民有足夠米糧才停止白米出口，白米價格上升過百美元一噸，但若今年收成大致正常，相信短時間內會恢復白米出口，惟自禁令推出以來，印度白米每噸已升至過百美元。