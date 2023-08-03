印度禁大米出口 黃家和：本港進口米價或加三成

大米出口國印度上月宣布禁止部分大米出口，料全球大米供應或受到影響。至於香港的米價或因而受到影響。米行商會監事李豐年表示，相信印度此舉不會影響本港大米的供應及價格，並呼籲市民毋須搶購及囤積白米。本身是註冊食米進口商、香港餐飲聯業協會會長黃家和則預料，本港進口米價可加三成，最壞情況是加至五成，料餐廳會把成本轉嫁至顧客。
米行商會：本港大米儲存量超過1個月 市民毋須搶購
印度上月宣布，為遏抑國內米價，立刻禁止部分大米銷售到海外，由於印度是最大的大米出口國，此舉或會影響全球米價。香港米行商會理事長陳建年表示，香港市民主要進食質量較高的「香米」，例如泰國香米和越南香米，目前未有聽聞泰國和越南米商要加價香港米價。他又指，根據工業貿易署的資料，香港很少進口印度米，現時本港的大米儲存量足夠市民食用超過1個月，認為市民毋須過於擔心，亦不用「盲搶米」。
黃家和：最壞情況或加價五成
註冊食米進口商、香港餐飲聯業協會會長黃家和則預料，相關政策將會持續一段時間。他表示，雖然本港餐飲業界主要使用泰國及越南米，惟全球對印度白米需求大，印度政府的決定或會其他地區對泰國及越南米等需求大增。黃家和，估計本港進口米價可能將會高三成或以上，最壞情況或加至五成。他又相信，此舉對餐飲業影響較大，預料食肆會把成本轉嫁至消費者。他期望，政府向市民解說清楚，避免出現搶米的情況。