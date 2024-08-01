印度裔地盤工推跌老婦 搶信用卡狂碌逾5萬元判囚42個月

一名21歲印度裔地盤工人疑因醉酒，去年8月在中環從後面踢跌七旬老婦，搶去手提電話、腰包內11張信用卡及3,000元現金，其後兩日內盜用涉案信用卡先後簽賬購買多部iPhone及金鏈等逾5萬元，部分交易失敗，地盤工人案發兩日後被捕，被告今日(8月1日)在荃灣裁判法院承認1項搶劫罪、14項盜竊及企圖盜竊罪，判囚42個月。
區域法院暫委法官祁士偉判刑指，案中搶劫罪性質最嚴重，21歲被告文利安雖然沒有使用武器，但使用暴力攻擊老婦人，行為冷漠自私，此屬加刑因素，分別以45個月和30個月監禁為搶劫罪和各項盜竊及企圖盜竊罪量刑起點，認罪扣減三分之一，各項盜竊及企圖盜竊罪刑期同期執行，其中12個月與搶劫罪分期執行，共囚42個月。
案情指，被告於去年8月13日早上11時許，在中環和安里和安樓外從後踢跌事主，從其腰包劫去1部手機、現金3,000元及11張信用卡，事主多處擦傷送院治理。被告同日至翌日分別在中環及屯門多次用涉案信用卡簽賬購物，包括3部iPhone、金鏈、Gucci銀包、多件T恤、短褲、鞋、香水、漢堡包及香煙，其中多次交易失敗，涉款合共逾5萬元，閉路電視片段拍到被告犯案經過。警方8月15日晚上截查被告時作出拘捕，當時被告身上衣物均為涉案贓物。
案件編號：DCCC 1270/2023