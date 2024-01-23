即場扯指定袋以示堅韌 謝展寰：非無故煞停垃圾徵費

垃圾徵費押後至8月1日在公眾實施，而政府部門和相關樓宇會於4月1日「先行先試」。環境及生態局長謝展寰昨日再就押後安排解畫，表示當局並非無故煞停措施，而是用較好方式，更多時間解釋清楚。就網傳指定垃圾袋易破損，謝展寰昨午在立法會環境事務委員會會議上，當場拉扯未有打開的指定袋，回應網民對膠袋耐用性的疑慮；並指有信心「市民摸到垃圾袋後會安心」。
謝展寰昨分別在電台節目及出席立法會環境事務委員會談及垃圾徵費議題。他指，推行垃圾徵費對香港屬好事，但要視乎社會對政策了解程度，「作為負責任的政府，有責任在政策實施前，找出日常生活中可能出現的種種問題」。他認為解說非最有效方法，上周向行政長官李家超提出需要更多時間向社會大眾解說及實地展示，讓市民更了解政策實行細節。
集齊地拖棍才一拼棄掉
就外界關注如何棄置大型垃圾，環保署早前建議市民可以將地拖棍長型等垃圾「鋸開兩嚿」，謝展寰昨再有新建議「(市民)可以等多啲集埋一齊，或者與其他長型垃圾綁埋一齊便宜些。」但民建聯立法會議員梁熙質疑，有多少家庭有足夠地方可以儲起幾支地拖棍才一拼棄掉。謝展寰分享，自己曾經同時棄掉不只一支地拖棍，並教路「最好的方法是把地拖頭拆出來，地拖棍拿去回收點回收。」實政圓桌議員田北辰認為，當局一再推遲實施垃圾徵費，對政府威信不太理想，並建議政府全民派發指定垃圾袋3個月，讓市民適應。謝展寰認為不需要全民派發指定袋，又指不一定要由政府派發，全民均有責任，除了政府可派指定垃圾袋給住戶外，物管亦可在措施適應期自行買袋派發。但補充，首六個月適應期，政府會向「三無」大廈、鄉郊村屋及公屋居民，免費派15公升的指定袋，每戶每月可獲20個。
另外，謝展寰提到網上流傳一條訛稱指定垃圾膠袋單薄、易爛的影片，他指影片中的明顯不是政府指定垃圾膠袋；他亦在會上拿出預早準備的指定垃圾膠袋向議員展示，並用力扯了一下，以示耐用。
房屋經理學會︰管理費料增一至兩成
因預計垃圾徵費非人人守法，物管預料要「執手尾」，加上要處理增加回收物品及回收設施，市民不單要增加垃圾徵費支出，管理費亦會增加。香港房屋經理學會指，很多屋苑即將商討新一年度財政預算，普遍預計徵費會令大廈管理開支大增，估計管理費平均增加一至兩成。