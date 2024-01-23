即場扯指定袋以示堅韌 謝展寰：非無故煞停垃圾徵費

垃圾徵費押後至8月1日在公眾實施，而政府部門和相關樓宇會於4月1日「先行先試」。環境及生態局長謝展寰昨日再就押後安排解畫，表示當局並非無故煞停措施，而是用較好方式，更多時間解釋清楚。就網傳指定垃圾袋易破損，謝展寰昨午在立法會環境事務委員會會議上，當場拉扯未有打開的指定袋，回應網民對膠袋耐用性的疑慮；並指有信心「市民摸到垃圾袋後會安心」。

謝展寰昨分別在電台節目及出席立法會環境事務委員會談及垃圾徵費議題。他指，推行垃圾徵費對香港屬好事，但要視乎社會對政策了解程度，「作為負責任的政府，有責任在政策實施前，找出日常生活中可能出現的種種問題」。他認為解說非最有效方法，上周向行政長官李家超提出需要更多時間向社會大眾解說及實地展示，讓市民更了解政策實行細節。