即時通訊軟件帳戶騎劫案飆升 九成六涉WhatsApp 慎防釣魚短訊搜尋器攻擊

即時通訊軟件已成城市人生活必備工具，且載有大量個人資訊，稍一不慎便成為騙徒詐騙的缺口。有騙徒入侵如WhatsApp、Telegram、Signal等帳戶，「騎劫」事主帳戶後向其親友下手騙財，有事主的生意夥伴便因此被呃走100萬元人民幣。警方指，近日網上帳戶騎劫案飆升，單是8至9月已錄得1,366宗，九成六涉WhatsApp，總涉案損失達2,820萬元。警方建議市民勿點擊可疑連結，為帳戶設雙重認證外，並留意通訊軟件「已連結裝置」情況，若有懷疑先登出；同時可利用警方的「防騙視伏器」搜尋對方戶口、電話或網址是否有可疑。

警方指，近年損失最大宗網上帳戶騎劫案涉及一名找換店職員，其WhatsApp帳戶疑被入侵騎劫後，騙徒透過通訊錄向與事主經常有生意往來的朋友發訊息，聲稱當日人民幣兌換率非常可觀、遊說對方兌換人民幣；朋友誤以為真，先後兩次將合共100萬元人民幣轉帳至騙徒提供的2個內地銀行戶口。男事主當日透過微信與該朋友傾談後，才發現WhatsApp被騎劫。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青指，網上帳戶被騎劫早於10年前出現，由最初黑客入侵，至近期最常見「釣魚短訊攻擊」和「搜尋器優化中毒」攻擊。「釣魚短訊攻擊」是騙徒發送附惡意連結的釣魚短訊，用戶因此進入假網站，假網站套取用電話號碼並要求WhatsApp平台向用戶發放轉移代碼，騙徒再向用戶套取轉移代碼，便可騎劫用戶的WhatsApp帳戶。

至於「搜尋器優化中毒攻擊」，騙徒會製作假網頁的登入版面，以WhatsApp作為關鍵字投放廣告，並以贊助方式、讓假網站在搜尋結果中置頂，用戶不小心進入假網頁，掃描惡意二維碼，帳戶便會被入侵。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎指，騙徒騎劫帳戶後，會選擇關係密切但較少溝通的聯絡人，觀察通訊錄傾談內容，再以各藉口借錢或轉帳，並以各種方式隱藏之間對話，包括將對話封存或即時刪除，令用戶蒙在鼓裏，直至用戶與該聯絡人透過電話或其他渠道聯絡，才發現帳戶被騎劫。他指，市民其實有方法防範，除WhatsApp啟用雙重認證功能外，使用Android用戶可點擊右上角三點，而iOS用戶則點擊右下角「設定」，就能選擇「已連結裝置」，檢查WhatsApp所有已連結的裝置，如發現有可疑裝置，應即時「登出」，騙徒便會被強制登出。