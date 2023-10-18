熱門搜尋:
培正中學 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-18 04:31:59
日報

即時通訊軟件帳戶騎劫案飆升 九成六涉WhatsApp 慎防釣魚短訊搜尋器攻擊

分享：
頭版

即時通訊軟件已成城市人生活必備工具，且載有大量個人資訊，稍一不慎便成為騙徒詐騙的缺口。有騙徒入侵如WhatsApp、Telegram、Signal等帳戶，「騎劫」事主帳戶後向其親友下手騙財，有事主的生意夥伴便因此被呃走100萬元人民幣。警方指，近日網上帳戶騎劫案飆升，單是8至9月已錄得1,366宗，九成六涉WhatsApp，總涉案損失達2,820萬元。警方建議市民勿點擊可疑連結，為帳戶設雙重認證外，並留意通訊軟件「已連結裝置」情況，若有懷疑先登出；同時可利用警方的「防騙視伏器」搜尋對方戶口、電話或網址是否有可疑。

Ad Block
WhatsApp 科技罪案

警方指，近年損失最大宗網上帳戶騎劫案涉及一名找換店職員，其WhatsApp帳戶疑被入侵騎劫後，騙徒透過通訊錄向與事主經常有生意往來的朋友發訊息，聲稱當日人民幣兌換率非常可觀、遊說對方兌換人民幣；朋友誤以為真，先後兩次將合共100萬元人民幣轉帳至騙徒提供的2個內地銀行戶口。男事主當日透過微信與該朋友傾談後，才發現WhatsApp被騎劫。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青指，網上帳戶被騎劫早於10年前出現，由最初黑客入侵，至近期最常見「釣魚短訊攻擊」和「搜尋器優化中毒」攻擊。「釣魚短訊攻擊」是騙徒發送附惡意連結的釣魚短訊，用戶因此進入假網站，假網站套取用電話號碼並要求WhatsApp平台向用戶發放轉移代碼，騙徒再向用戶套取轉移代碼，便可騎劫用戶的WhatsApp帳戶。

至於「搜尋器優化中毒攻擊」，騙徒會製作假網頁的登入版面，以WhatsApp作為關鍵字投放廣告，並以贊助方式、讓假網站在搜尋結果中置頂，用戶不小心進入假網頁，掃描惡意二維碼，帳戶便會被入侵。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎指，騙徒騎劫帳戶後，會選擇關係密切但較少溝通的聯絡人，觀察通訊錄傾談內容，再以各藉口借錢或轉帳，並以各種方式隱藏之間對話，包括將對話封存或即時刪除，令用戶蒙在鼓裏，直至用戶與該聯絡人透過電話或其他渠道聯絡，才發現帳戶被騎劫。他指，市民其實有方法防範，除WhatsApp啟用雙重認證功能外，使用Android用戶可點擊右上角三點，而iOS用戶則點擊右下角「設定」，就能選擇「已連結裝置」，檢查WhatsApp所有已連結的裝置，如發現有可疑裝置，應即時「登出」，騙徒便會被強制登出。

陳智穎

陳智穎指，用戶進入WhatsApp假網頁，網址之前位置出現「不安全」字眼提示。

WhatsApp

「防騙視伏App」明年接受市民「報料」

陳純青補充，其中一個最有效的方法，是用去年9月推出的「防騙視伏器」，推出以來累計搜尋次數已逾160萬次，被標記為紅色、橙色及黃色的搜尋結果佔一成半，即與詐騙或網絡安全風險有關的搜尋有超過26萬次，而紅色警示是經證實、非常危險的戶口、電話或詐騙網址。警方透露，「防騙視伏器 」資料庫獲銀行界、電信商等約15家公私營機構支持，得到不少資訊和情報，並計劃明年第一季在「防騙視伏」App推出「報料」機制，讓市民收到古怪來電後可透過App舉報，進一步豐富「內容」。警方在上月中至本月上旬向595名「防騙視伏器」用戶調查，所有受訪者均表示自己曾接觸不同類型的網絡詐騙陷阱，其中42.7%認為自己尚未具備足夠能力識別網絡詐騙陷阱。他強調，騙徒終極目標是錢，盼宣傳教育能提高市民意識和警覺性，轉帳前三思。

網絡安全及科技罪案調查科 網絡安全組 馮浩堅 陳純青 陳智穎

(左起) 馮浩堅、陳純青、陳智穎。(陳詠琳攝)

漁翁撤網找目標 受害人陷假投資平台失60萬

除騎劫戶口，騙徒亦會漁翁撤網尋找詐騙目標，化名林先生的受害人分享經歷，指3月在Signal收到一名自稱在加密貨幣交易所工作、名叫珊珊的陌生女子訊息，稱原欲聯絡朋友，卻誤向林先生發訊息，雙方交談後言談甚歡，林應邀助珊珊操作2個虛幣帳戶，並曾賺取3.5萬港元，林其後聽從對方指示開設戶口，實行「有錢齊齊賺」，在指定平台開戶，儲值10萬USDT(泰達幣)，短時間內賺取3萬USDT獎勵。林先生指，珊珊之後以各種藉口要求他投入更多錢，才能提取本利。他坦言，曾透過提供安全檢查網站免費服務的ScamAdviser、警方「防騙視伏器」評估珊珊提供的交易平台網址、收款帳戶和WhatsApp客服號碼，雖然結果均顯示為「與詐騙相關」的紅色警示，但他最終仍相信珊珊「不是騙徒」的各種「解釋」，繼續按照對方指示再3次投入資金，總共約27萬港元，直至交易平台關閉，才確定被騙，共損失60萬元。

心理學家：睇準受害人怕一切付諸流水

警察臨床心理學家馮浩堅分析林先生個案，指騙徒會令受害人以為得到難得機會，如投資秘訣，錯失機會「對唔住自己」，被帶到不熟悉的領域後，騙徒又扮演專家，受害者想「依靠」，更容易相信騙徒。他指，在受害人投放很多資源、金錢後，即使有懷疑仍不會接受遇騙，否則一切付諸流水；此時，騙徒只須講出預早想好的回答，受害人就會忽視辯解的含糊，繼續相信騙徒，陷得更深。
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受