熱門搜尋:
彩虹邨重建 冬至 聖誕節2023 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-22 04:30:55
日報

原汁原味轉發下屬請病假訊息 私隱專員︰違反私隱條例

分享：
個人資料私隱

公署提醒僱主應遵守保障個人資料私隱的法規。

不少公司要求擬請病假僱員提交醫生紙，科技進步下，部分人會透過WhatsApp等即時通訊軟件知會上司。私隱專員公署調查發現，有公司管理層接到下屬通報病況後，將下屬「原汁原味」訊息轉發至連同請假員工在內 47人公司通訊群組。亦有公司管理人員連同下屬病假紙一同轉發到群組。公署指，相關行為違反私隱條例，提醒僱主及人力資源管理人員遵守保障個人資料私隱方面的法規。

公署就4宗僱主不當保留及使用僱員、前僱員個人資料個案發表報告，涉醫管局轄下廣華醫院、Christian Louboutin Asia Limited、星娛樂，以及雁月中醫綜合中心4個機構。其中廣華醫院及Christian Louboutin均涉及有職員將下屬的醫療證明等轉發至多人工作群組，不必要地將資料披露予其他群組成員。

廣華醫院一名員工投訴，兩度透過即時通訊軟件向上司請病假，內容提到病況，上司把兩則訊息直接轉發給同一部門有多名同事群組內。私隱專員鍾麗玲指，「原本收集資料是為了處理病假、安排人手調配，但原汁原味將訊息轉發至47人群組超出原本使用目的。」Christian Louboutin一名上司亦未獲同意下把醫生紙轉發至兩個各有逾10人的工作群組。

至於星娛樂在前僱員離職後，續用其個人資料作公司網上銀行帳戶使用者；雁月中醫綜合中心則用前僱員的舊住址填寫及郵寄報稅表，前員工收不到僱主填報的報稅表，揭發事件；公署說投訴人已不在舊住址居主，個人資料可能落入不明人士手中。

Ad Block

鍾麗玲稱，上述4名僱主均違反私隱條例，已指示他們糾正其違反事項，以及防止同類行為再發生。

她又指，人力資料管理工作涉及處理大量的個人資料，僱主及人力資源管理人員，需要對保障個人資料私隱方面的法規、最佳行事方式有足夠的認識；強調僱主尊重員工的個人資料私隱，有助建立良好的僱傭關係，提升僱員對機構的信任，達致雙導贏的局面。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受