原汁原味轉發下屬請病假訊息 私隱專員︰違反私隱條例

不少公司要求擬請病假僱員提交醫生紙，科技進步下，部分人會透過WhatsApp等即時通訊軟件知會上司。私隱專員公署調查發現，有公司管理層接到下屬通報病況後，將下屬「原汁原味」訊息轉發至連同請假員工在內 47人公司通訊群組。亦有公司管理人員連同下屬病假紙一同轉發到群組。公署指，相關行為違反私隱條例，提醒僱主及人力資源管理人員遵守保障個人資料私隱方面的法規。
公署就4宗僱主不當保留及使用僱員、前僱員個人資料個案發表報告，涉醫管局轄下廣華醫院、Christian Louboutin Asia Limited、星娛樂，以及雁月中醫綜合中心4個機構。其中廣華醫院及Christian Louboutin均涉及有職員將下屬的醫療證明等轉發至多人工作群組，不必要地將資料披露予其他群組成員。
廣華醫院一名員工投訴，兩度透過即時通訊軟件向上司請病假，內容提到病況，上司把兩則訊息直接轉發給同一部門有多名同事群組內。私隱專員鍾麗玲指，「原本收集資料是為了處理病假、安排人手調配，但原汁原味將訊息轉發至47人群組超出原本使用目的。」Christian Louboutin一名上司亦未獲同意下把醫生紙轉發至兩個各有逾10人的工作群組。
至於星娛樂在前僱員離職後，續用其個人資料作公司網上銀行帳戶使用者；雁月中醫綜合中心則用前僱員的舊住址填寫及郵寄報稅表，前員工收不到僱主填報的報稅表，揭發事件；公署說投訴人已不在舊住址居主，個人資料可能落入不明人士手中。
鍾麗玲稱，上述4名僱主均違反私隱條例，已指示他們糾正其違反事項，以及防止同類行為再發生。
她又指，人力資料管理工作涉及處理大量的個人資料，僱主及人力資源管理人員，需要對保障個人資料私隱方面的法規、最佳行事方式有足夠的認識；強調僱主尊重員工的個人資料私隱，有助建立良好的僱傭關係，提升僱員對機構的信任，達致雙導贏的局面。