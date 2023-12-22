原汁原味轉發下屬請病假訊息 私隱專員︰違反私隱條例

不少公司要求擬請病假僱員提交醫生紙，科技進步下，部分人會透過WhatsApp等即時通訊軟件知會上司。私隱專員公署調查發現，有公司管理層接到下屬通報病況後，將下屬「原汁原味」訊息轉發至連同請假員工在內 47人公司通訊群組。亦有公司管理人員連同下屬病假紙一同轉發到群組。公署指，相關行為違反私隱條例，提醒僱主及人力資源管理人員遵守保障個人資料私隱方面的法規。

公署就4宗僱主不當保留及使用僱員、前僱員個人資料個案發表報告，涉醫管局轄下廣華醫院、Christian Louboutin Asia Limited、星娛樂，以及雁月中醫綜合中心4個機構。其中廣華醫院及Christian Louboutin均涉及有職員將下屬的醫療證明等轉發至多人工作群組，不必要地將資料披露予其他群組成員。